Раньери согласился возглавить "Уотфорд"

Клаудио Раньери согласился стать следующим главным тренером "Уотфорда".

Сыграв только семь матчей в новом сезоне Премьер-Лиге, "Уотфорд" принял решение расстаться с Хиско Муньосом, которому было указано на дверь в воскресенье, на следующий день после поражения 1:0 от "Лидса".



Как сообщает Sky Sports, в течение 24 часов на место Муньоса должен заступить 69-летний Раньери, который ранее поработал в Англии с "Челси", "Лестером" и "Фулхэмом".



Ожидается, что Клаудио получит контракт на два года. Дебютировать на новом месте итальянец сможет в домашнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 16 октября.