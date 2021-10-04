Раньери согласился возглавить "Уотфорд"

Клаудио Раньери Клаудио Раньери согласился стать следующим главным тренером "Уотфорда".

Сыграв только семь матчей в новом сезоне Премьер-Лиге, "Уотфорд" принял решение расстаться с Хиско Муньосом, которому было указано на дверь в воскресенье, на следующий день после поражения 1:0 от "Лидса".

Как сообщает Sky Sports, в течение 24 часов на место Муньоса должен заступить 69-летний Раньери, который ранее поработал в Англии с "Челси", "Лестером" и "Фулхэмом".

Ожидается, что Клаудио получит контракт на два года. Дебютировать на новом месте итальянец сможет в домашнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 16 октября.


Метки Раньери, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 06:00

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