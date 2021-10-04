"Сити" подал жалобу за плевок болельщика "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" подал официальную жалобу на "Ливерпуль" после того, как кто-то из болельщиков мерсисайдского клуба плюнул в персонал "горожан".

Данный инцидент случился во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (2:2), причем гости уверены, что случившееся было зафиксировано видеокамерами.



По информации Liverpool Echo, "красные" в курсе этой жалобы и уже начали внутреннее расследование, чтобы установить все детали произошедшего.



"Я не знаю, что произошло. Я слышал, что кое-кто с трибун повел себя некрасиво с нашим персоналом. Но я не знаю деталей, не видел повторов".



"Я практически уверен, что "Ливерпуль" примет меры в отношении этого человека. Такое поведение недостойно "Ливерпуля". Ничто не изменит мое восхищение этим клубом. Похожая история была два или три года назад, когда они разбили наш автобус, но то были отдельные люди, а не "Ливерпуль".



"Мне всегда приятно приезжать на этот стадион. Эти болельщики создают такую атмосферу и так поддерживают свою команду, что играть здесь — это честь для меня", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола Sky Sports.