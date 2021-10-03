Гвардиола считает, что Милнер заслуживал удаления

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заслуживал удаления в воскресном матче на "Энфилде".

В воскресенье 35-летний Милнер подменял Трента Александер-Арнольда на правом краю обороны "красных", еще в первом тайме сев на желтую карточку.



В начале второго тайма Джеймсу откровенно повезло избежать второго "горчичника" за жесткий фол против Бернарду Силвы. Гвардиола был вне себя у бровки, став выяснять отношения с четвертым арбитром Майком Дином.



Гвардиола чувствует, что бригада арбитров просто испугалась недовольства "Энфилда", если бы Милнер был удален.



"Это вторая желтая карточка. Это вторая желтая карточка. Это слишком очевидно, но это "Энфилд", это "Олд Траффорд".



"В такой ситуации игрока "Манчестер Сити" удалили бы, 100 процентов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.