Гвардиола считает, что Милнер заслуживал удаления

Бернарду Силва и Джеймс Милнер Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заслуживал удаления в воскресном матче на "Энфилде".

В воскресенье 35-летний Милнер подменял Трента Александер-Арнольда на правом краю обороны "красных", еще в первом тайме сев на желтую карточку.

В начале второго тайма Джеймсу откровенно повезло избежать второго "горчичника" за жесткий фол против Бернарду Силвы. Гвардиола был вне себя у бровки, став выяснять отношения с четвертым арбитром Майком Дином.

Гвардиола чувствует, что бригада арбитров просто испугалась недовольства "Энфилда", если бы Милнер был удален.

"Это вторая желтая карточка. Это вторая желтая карточка. Это слишком очевидно, но это "Энфилд", это "Олд Траффорд".

"В такой ситуации игрока "Манчестер Сити" удалили бы, 100 процентов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Милнер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 03.10.2021 23:44 # lovrentiy
    Кого удалить там должны, батю? Вы бы живыми с Энфилда не вышли бы.

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  2. girasimus 03.10.2021 23:33 # girasimus
    Что то про Бернарду Сильву умолчал, который также заслуживал вторую желую.
    Поединок вышел честным, бойцовский, главное без симулянтов.

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  3. true-manc 03.10.2021 23:30 # true-manc
    Это правда.
    Но клоп, как обычно, отротировал судье, и скузня отскочила.

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  4. benefactor 03.10.2021 23:25 # benefactor
    Очнись, перепуганный, это Анфилд! Туалет в другой стороне и там выигрывает даже Вилла

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  5. b84 03.10.2021 23:25 # b84
    хуй сосите! )))))

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