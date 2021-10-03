Фоден: "У этой игры было все"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден считает, что ничья 2:2 с "Ливерпулем" стала прекрасным футбольным зрелищем.

Доминируя над "Ливерпулем" в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде", "Сити" так и не смог открыть счет.



Зато во втором тайме "горожанам" приходилось дважды отыгрываться, и Фоден уверен, что болельщики получили удовольствие от такого футбола.



"Сюда очень сложно приезжать и играть при их фанатах. Это одна из самых сложных площадок, но мы хорошо справились сегодня".



"У этой игры было все. Порой мы играли от ворот до ворот. Это был блестящий матч, и мы старались до конца. Мы рады добыть ничью, хотя в другой день мы могли бы набрать три очка".



"Мы были расстроены, что не открыли счет до перерыва, однако мы не опустили руки и продолжили стараться после перерыва".



"Мы дважды отыгрывались, и это показывает наш характер. Мы нечасто здесь побеждаем, но мы продолжали играть в свой футбол, даже когда уступали в счете. Сегодня мы были очень хороши", — сообщил Фоден Sky Sports.