"Ливерпуль" и "Сити" разыграли захватывающую ничью
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" подарили зрителям первоклассное футбольное зрелище, завершив матч на "Энфилде" вничью — 2:2.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч Лиги Чемпионов против Порту" (1:5). Джеймс Милнер остался на позиции правого защитника.
Относительно выезда в Париж в стартовый состав "горожан" вернулись Фил Фоден и Габриэль Жезус, заменив Рахима Стерлинга и Рияда Махреза.
"Сити" выглядел чуть скованным в самом начале матча, но при этом первым начал создавать моменты. На 19-й минуте Кевин Де Брюйне сделал пас на голову Фодена, но тот выполнил нечто среднее между ударом и скидкой на партнера.
Спустя минуту Бернарду Силва совершил впечатляющий проход, после чего сделал передачу на левый край штрафной Фодену, но удар Фила был отражен голкипером хозяев Алиссоном.
На 32-й минуте Фоден упал в чужой штрафной после контакта с Милнером, но рефери это не впечатлило. Следом Джек Грилиш пробивал с острого угла, а Де Брюйне — головой, но оба раза мимо.
Постепенно "горожане" довели свое преимущество до подавляющего, а Милнер даже был посажен на желтую карточку, однако "Ливерпулю" удалось выстоять до перерыва.
Втором тайм начался с удара Диогу Жоты с линии штрафной — Эдерсон уверенно забрал мяч.
"Красные" явно выправили игру после перерыва и на 59-й минуте открыли счет. Мохамед Салах блестяще сыграл на правом фланге, чуть сместился в центр и сделал пас на правый край штрафной на открывание Садио Мане, который пробил в касание мимо Эдерсона — 1:0.
"Сити" чуть приуныл, но ненадолго и на 69-й минуте соорудил ответный гол. Жезус сместился с правого фланга вдоль штрафной, а затем сделал пас на левый край вратарской Фодену, а Фил неотразимо пробил с острого угла из-под Милнера — 1:1.
Однако "Ливерпуль" был лучше во втором тайме, и на 76-й минуте Салах, гениально обыграв нескольких оппонентов на правом краю, пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот — 2:1.
Перестрелка продолжилась спустя пять минут, когда Де Брюйне подкараулил отскок на подступах к штрафной и сразу же нанес крученый удар. Рикошет от Жоэля Матипа не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:2.
Развязка могла наступить на 85-й минуте, когда Эдерсон ошибся при игре на выходе, не добравшись до мяча, однако Родри в отчаянном подкате заблокировал удар замешкавшегося Фабиньо.
У "Сити" тоже был свой момент в концовке, но Энди Робертсон заблокировал удар Жезуса.
"Ливерпуль" и "Сити" выдали матч, достойный претендентов на чемпионство, показав первоклассный футбол. Особенно хорош был второй тайм, когда команды играли на равных.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.10.2021 20:30
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Последние комментарии:
Окео из-за своей бичарской акции с 1 рублем и миллиардом халявщиков опять все свои ебанные сервера похерил. Это, офк мешало сильно.
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тем временем брайтон и брентфорд выше шпор и арсенала
да и юнайтед совсем рядом
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Великолепный матч в исполнении Ливерпуля!Салах показал космический уровень и в целом вся команда сыграла на хорошем уровне.Жаль,что не удержали победный счёт,но всё ещё впереди.Верим! YNWA!
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Сегодня день рождения справляют: abalorit1978 (47), Adeliya1m (28), AgniyaM (28), AlberTA1 (28), avybo (36), Ballistica1s (28), Baranskaya (28), Belys1D (28), blisbareli1984 (32), cague (50), danny-faraon (26), demgenstihan1977 (23), DeseenerOpecy (35), Dilya1Q (28), Dinara1B (28), elenaternikova (48), ErmolovMoscow (28), Fatima11s (28), Fonarev1 (28), FotiJ1M (28), Gorbovskaya (28), HomeOmsk (28), HustlerUK (33), ipukysixu (32), Jack019 (38), Kakorina12 (28), Kasterkina (28), leykina11a (28), LiveHDTVs (35), LyubavaNN (28), mishanay (33), Norg1G (28), Opex-K (37), oslokz (31), Poshibyak (28), Rasperovky (34), Ratibor1J (28), RusDom55 (28), stas1980 (41), stocks (51), SvetWelt (28), Tishakina (28), Tomill (31), tranatanlo1988 (28), triada (30), yzeruziz (34), Мартик (27)
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чистое первое место
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
ИМПЕРАТОРЫ
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горящие лyзepxyйцы
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горящие лyзepxyйцы заполонили фупел, красотень)
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Салах самый лучший игрок в историй английской премьер лиги братишки )))
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абосранный нольсити тупо отскочил. Вот так нужно ебать этих голубых пидаров, а не так как залупенсы трусливо сидели у своих ворот за автобусом. Стерлинг дырявый уголек стоял в любимой позе игроков нольсити во вратарской во время второго гола.Салах красавчик! Клопп ТОП! Идем дальше.
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Конониры про себя:
- Это очко набранное.
Все остальные про конониров:
- Это очко переполненное.
(ответить)
Для пинсов поясню, что отрыв в ОДНО ОЧКО, это не ПРОПАСТЬ как вы привыкли мерить по своему очку, это просто спортивное равенство с небольшим отрывом... Хотя кому я объясняю...
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лол, мужик написал что ему противно поведение двух голубых тренеров, скаузеры - "ты чего бомбишь?"
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акуенный матч! фараон просто космос, однозначно игрок месяца!
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Сливаюсь до конца международной паузы, надо привести мысли в порядок.
Ебанутые членсы и прочая нечисть заставят кого угодно деградировать.
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в ливерпуле нравится и то, что помимо качественного футбола, все причастные к клубу очень объективны, в случае неважной игры вся команда признает это и отдаст должное сопернику, никто слепо не скажет мы были лучшими, а примет неудачи и постарается прибавить и стать лучше
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Два недоклуба . Два недотренера , еще и чмокнулись в конце, пидаросня ей богу. Надеюсь никто из них не будет чемпионом ибо позорники они ебаные
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Боже, храни пинсов до конца сезона. Скоро, эти аульские вы6лядки будут наблюдать очередное чемпионство Ливерпуля!
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Я ж говорил, что нельзя пенсов на две недели оставлять на первом месте. Для них это экстраординарное событие и я опасаюсь за их психику. Слава богу у них Брентфорд сразу после перерыва, опустит дураков с небес на землю.
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bluehonorcfc9
Говорят на этой ветке можно насрать в рот любому скузи…. НЮХАЙТЕ гниль е6аная
1 Челси
Прооооооооооооопасть
2 Ливерхуй
)))))))))))
(ответить)
03.10.2021 20:58 #
bushwacka
Говорят, есть жизнь за этой помойкой, где ты терпило гонимое...
Источник: http://fapl.ru/posts/88723/?c=1
не ну тут по фактам
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Хорошая была игра…
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