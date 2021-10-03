"Ливерпуль" и "Сити" разыграли захватывающую ничью

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" подарили зрителям первоклассное футбольное зрелище, завершив матч на "Энфилде" вничью — 2:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч Лиги Чемпионов против Порту" (1:5). Джеймс Милнер остался на позиции правого защитника.



Относительно выезда в Париж в стартовый состав "горожан" вернулись Фил Фоден и Габриэль Жезус, заменив Рахима Стерлинга и Рияда Махреза.



"Сити" выглядел чуть скованным в самом начале матча, но при этом первым начал создавать моменты. На 19-й минуте Кевин Де Брюйне сделал пас на голову Фодена, но тот выполнил нечто среднее между ударом и скидкой на партнера.



Спустя минуту Бернарду Силва совершил впечатляющий проход, после чего сделал передачу на левый край штрафной Фодену, но удар Фила был отражен голкипером хозяев Алиссоном.



На 32-й минуте Фоден упал в чужой штрафной после контакта с Милнером, но рефери это не впечатлило. Следом Джек Грилиш пробивал с острого угла, а Де Брюйне — головой, но оба раза мимо.



Постепенно "горожане" довели свое преимущество до подавляющего, а Милнер даже был посажен на желтую карточку, однако "Ливерпулю" удалось выстоять до перерыва.



Втором тайм начался с удара Диогу Жоты с линии штрафной — Эдерсон уверенно забрал мяч.



"Красные" явно выправили игру после перерыва и на 59-й минуте открыли счет. Мохамед Салах блестяще сыграл на правом фланге, чуть сместился в центр и сделал пас на правый край штрафной на открывание Садио Мане, который пробил в касание мимо Эдерсона — 1:0.



"Сити" чуть приуныл, но ненадолго и на 69-й минуте соорудил ответный гол. Жезус сместился с правого фланга вдоль штрафной, а затем сделал пас на левый край вратарской Фодену, а Фил неотразимо пробил с острого угла из-под Милнера — 1:1.



Однако "Ливерпуль" был лучше во втором тайме, и на 76-й минуте Салах, гениально обыграв нескольких оппонентов на правом краю, пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот — 2:1.



Перестрелка продолжилась спустя пять минут, когда Де Брюйне подкараулил отскок на подступах к штрафной и сразу же нанес крученый удар. Рикошет от Жоэля Матипа не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:2.



Развязка могла наступить на 85-й минуте, когда Эдерсон ошибся при игре на выходе, не добравшись до мяча, однако Родри в отчаянном подкате заблокировал удар замешкавшегося Фабиньо.



У "Сити" тоже был свой момент в концовке, но Энди Робертсон заблокировал удар Жезуса.



"Ливерпуль" и "Сити" выдали матч, достойный претендентов на чемпионство, показав первоклассный футбол. Особенно хорош был второй тайм, когда команды играли на равных.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче