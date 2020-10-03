Парк просит фанатов МЮ перестать исполнять песню о том, что он ест собак
Легенда "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун попросил фанатов "красных дьяволов" перестать распевать песню насчет него.
Парк выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2012 год, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги. Благодаря своей высокой работоспособности южнокорейский вингер был настоящим любимчиком фанатов.
Фанаты в свою очередь вознаградили Парка песней, где есть фраза о том, что Чжи Сун есть собак, однако экс-игрок ПСВ просит больше не ассоциировать его имя с собачьим мясом.
"Это ("собачатина") очень некомфортное слово для корейцев, и мне очень жаль молодых игроков, которые слышат такого рода песню".
"В Корее многое изменилось. Это правда, что исторически мы ели собак, но в наши дни, особенно молодое поколение, они ненавидят это. Культура изменилась".
"Я очень прошу фанатов перестать распевать это слово. Это создает дискомфорт корейцам, когда они слышат эту песню. Настало время остановиться", — сообщил Парк в подкасте UTD.
03.10.2021 20:00
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Лукаку просит фанатов Челси почаще распевать песню о его третьей ноге.
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Александр Глеб просит фанатов не петь песню о том, что он ест картошку.
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Мне кажется проще вообще забыть о нём
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Правильно, нужно уважать Стиви Джи и его семью.
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То есть про корейцев едящих собак (что стереотипно) можно петь а про черных с длиннющими членами нельзя? Вспомнилась кричалка мю про лукаку
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Я прошу петь дальше, это рофляно
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Ну ест собак и пусть ест. Кореец же.
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