Парк просит фанатов МЮ перестать исполнять песню о том, что он ест собак

Парк Чжи Сун Легенда "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун попросил фанатов "красных дьяволов" перестать распевать песню насчет него.

Парк выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2012 год, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги. Благодаря своей высокой работоспособности южнокорейский вингер был настоящим любимчиком фанатов.

Фанаты в свою очередь вознаградили Парка песней, где есть фраза о том, что Чжи Сун есть собак, однако экс-игрок ПСВ просит больше не ассоциировать его имя с собачьим мясом.

"Это ("собачатина") очень некомфортное слово для корейцев, и мне очень жаль молодых игроков, которые слышат такого рода песню".

"В Корее многое изменилось. Это правда, что исторически мы ели собак, но в наши дни, особенно молодое поколение, они ненавидят это. Культура изменилась".

"Я очень прошу фанатов перестать распевать это слово. Это создает дискомфорт корейцам, когда они слышат эту песню. Настало время остановиться", — сообщил Парк в подкасте UTD.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Парк

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 20:00

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  1. ensiferum 03.10.2021 21:10 # ensiferum
    Лукаку просит фанатов Челси почаще распевать песню о его третьей ноге.

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  2. gawr-gooner 03.10.2021 21:04 # gawr-gooner
    Александр Глеб просит фанатов не петь песню о том, что он ест картошку.

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  3. ganinilyha 03.10.2021 20:48 # ganinilyha
    Мне кажется проще вообще забыть о нём

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  4. jirrort 03.10.2021 20:29 # jirrort
    Правильно, нужно уважать Стиви Джи и его семью.

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  5. van-der-slav 03.10.2021 20:10 # van-der-slav
    То есть про корейцев едящих собак (что стереотипно) можно петь а про черных с длиннющими членами нельзя? Вспомнилась кричалка мю про лукаку

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  6. ilovemanutd 03.10.2021 20:06 # ilovemanutd
    Я прошу петь дальше, это рофляно

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  7. hammersmith 03.10.2021 20:03 # hammersmith
    Ну ест собак и пусть ест. Кореец же.

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