Парк просит фанатов МЮ перестать исполнять песню о том, что он ест собак

Легенда "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун попросил фанатов "красных дьяволов" перестать распевать песню насчет него.

Парк выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2012 год, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги. Благодаря своей высокой работоспособности южнокорейский вингер был настоящим любимчиком фанатов.



Фанаты в свою очередь вознаградили Парка песней, где есть фраза о том, что Чжи Сун есть собак, однако экс-игрок ПСВ просит больше не ассоциировать его имя с собачьим мясом.



"Это ("собачатина") очень некомфортное слово для корейцев, и мне очень жаль молодых игроков, которые слышат такого рода песню".



"В Корее многое изменилось. Это правда, что исторически мы ели собак, но в наши дни, особенно молодое поколение, они ненавидят это. Культура изменилась".



"Я очень прошу фанатов перестать распевать это слово. Это создает дискомфорт корейцам, когда они слышат эту песню. Настало время остановиться", — сообщил Парк в подкасте UTD.