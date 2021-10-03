Тухель похвалил Лофтус-Чика и Баркли

Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил своих резервных полузащитников Рубена Лофтус-Чика и Росса Баркли.

Еще недавно казалось, что с приходом в команду Сауля Ньигеса на будущем Лофтус-Чика и Баркли в "Челси" можно поставить крест.



Однако поражения от "Манчестер Сити" и "Ювентуса" заставили Тухеля достать двух английских полузащитников из глубокого резерва в матче против "Саутгемптона" накануне.



Можно сказать, что Рубен и Росс своим шансом воспользовались. Первый был хорош при игре в центре поля, а второй сыграл ключевую роль в победном голе Тимо Вернера.



"Росс еще против "Ювентуса" отметился пасом на Ромелу Лукаку. То был наш лучший момент в матче".



"Самое важное, что Рубен и Росс не чувствуют давления, они рады получать эти шансы, и они ощущают нашу поддержку".



"Возможно, шесть недель назад они и не предполагали, что будут получать минуты, важные минуты. Но они могут быть полезны нам, потому что они обладают этим позитивным настроем и не чувствуют давления".



"В двух предыдущих матчах было ощущение, что нам чего-то не хватает. Поэтому мы решил выпустить Рубена. Мы ожидал высокого прессинга от соперника, но все равно хотели разыгрывать мяч через центр поля".



"Рубен и Матео Ковачич могут не только сделать передачу, но и пройти через центр поля. А в случае с Россом мы надеялись, что он сможет показать то, что показывал на тренировках. У него сильная правая нога, и мы надеемся, он сможет ассистировать, бить с дистанции и нагнетать давление на подступах к штрафной", — цитирует Тухеля The Independent.