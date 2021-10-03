"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу"

"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге с помощью победы 2:1 над "Астон Виллой".

Относительно унизительного поражения 3:1 от "Арсенала" в старте у "шпор" появились Кристиан Ромеро, Эмерсон Роял и Оливер Скипп, заменив Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Деле Алли.



Стартовый состав "вилланов" не изменился после победы 0:1 над "Манчестер Юнайтед".



Гости лучше начали матч, но лишь смогли создать некоторое давление, без явных моментов. Спустя 15 минут хозяева стали просыпаться и все чаще выбираться на чужую половину поля.



Чуть освоившись, на 27-й минуте "Тоттенхэм" и вовсе открыл счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг смог пробить без сопротивления с подступов к штрафной и попал в притирку со штангой — 1:0.



Еще какое-то время "шпоры" смотрелись лучше, но под занавес тайма "вилланы" прибавили, а Джон Макгинн даже отметился опаснейшим дальним ударом рядом со штангой.



Второй тайм хозяева начали не в пример активнее. Один только Сон трижды оказывался на ударной позиции, но дважды он промахнулся, а в третьем случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса.



"Вилла" во втором тайме молчала до 67-й минуты, когда Мэтт Таргетт прострелил с левого края штрафной во вратарскую на Олли Уоткинса — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 71-й минуте Сон прорвался по левому краю и выполнил пас во вратарскую, где Лукас Моура заставил Таргетта совершить автогол — 2:1.



В концовке гости сильно рисковали, и "Тоттенхэм" имел несколько реальных возможностей развить свое преимущество, но не смог. Счет уже не изменился.



Если говорить о "Тоттенхэме" в целом, то этот матч показал, что пациент скорее жив. Увы, про Харри Кейна того же не скажешь, и в данный момент капитан сборной Англии выглядит обузой для "шпор".



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче