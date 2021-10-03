"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу"

Гол Пьер-Эмиля Хебьйерга "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге с помощью победы 2:1 над "Астон Виллой".

Относительно унизительного поражения 3:1 от "Арсенала" в старте у "шпор" появились Кристиан Ромеро, Эмерсон Роял и Оливер Скипп, заменив Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Деле Алли.

Стартовый состав "вилланов" не изменился после победы 0:1 над "Манчестер Юнайтед".

Гости лучше начали матч, но лишь смогли создать некоторое давление, без явных моментов. Спустя 15 минут хозяева стали просыпаться и все чаще выбираться на чужую половину поля.

Чуть освоившись, на 27-й минуте "Тоттенхэм" и вовсе открыл счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг смог пробить без сопротивления с подступов к штрафной и попал в притирку со штангой — 1:0.

Еще какое-то время "шпоры" смотрелись лучше, но под занавес тайма "вилланы" прибавили, а Джон Макгинн даже отметился опаснейшим дальним ударом рядом со штангой.

Второй тайм хозяева начали не в пример активнее. Один только Сон трижды оказывался на ударной позиции, но дважды он промахнулся, а в третьем случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса.

"Вилла" во втором тайме молчала до 67-й минуты, когда Мэтт Таргетт прострелил с левого края штрафной во вратарскую на Олли Уоткинса — 1:1.

Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 71-й минуте Сон прорвался по левому краю и выполнил пас во вратарскую, где Лукас Моура заставил Таргетта совершить автогол — 2:1.

В концовке гости сильно рисковали, и "Тоттенхэм" имел несколько реальных возможностей развить свое преимущество, но не смог. Счет уже не изменился.

Если говорить о "Тоттенхэме" в целом, то этот матч показал, что пациент скорее жив. Увы, про Харри Кейна того же не скажешь, и в данный момент капитан сборной Англии выглядит обузой для "шпор".

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 03.10.2021 19:31 # naby-keita
    Каждый раз когда Ливерпуль играет, они играют как будто против всей 4-ки.
    Ггешки, членсы, полторашки... соревнуются кто высрет больше говна

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  2. gameboy 03.10.2021 19:29 # gameboy
    Когда снесут Энфилд? Никогда, его оставят как музей проституток и бичей))

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  3. naby-keita 03.10.2021 19:29 # naby-keita
    Сити помойка пытается выпросить пенальти, что Джезус, Что Фоден, что Грилиш

    Пеп Шарлотан по другому не может

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  4. sellman 03.10.2021 19:29 # sellman
    Двуличные соски аке смоктальщики судейских чупа-чупсов ничего внятного не могут сказать на счёт 0 в графе "Удары по воротам".

    Оно и ясно: на своей вонючей помойке без судьи они такие же 0, как и с графе "удары по воротам".

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  5. gameboy 03.10.2021 19:28 # gameboy
    100% пенка, клоп хорошо сосет, как в старые добрые времена саф

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  6. lovrentiy 03.10.2021 19:28 # lovrentiy
    Во втором прибавят, но кому-то надо потаскать мяч, плюс дальные удары.

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  7. true-manc 03.10.2021 19:26 # true-manc
    > играют дома на своем инфилдском унитазе
    > 0 ударов в створ соперника

    эти никчемные сучки еще что-то на пенисов кудахтали, ахахахаха

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  8. sausage 03.10.2021 19:24 # sausage
    Походу задача не проиграть. Слишком осторожны красные, предпочитают отавтобусничать, чем рискнуть на атакующие действия.

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  9. gameboy 03.10.2021 19:24 # gameboy
    0 ударов в створ дома))

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  10. mancunia-planet 03.10.2021 19:23 # mancunia-planet
    Классный футбол

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  11. naby-keita 03.10.2021 19:23 # naby-keita
    Сити выдохнет успокойтесь, ЛФК играют в 10, Джонс кастрат ебаный

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  12. liverfun 03.10.2021 19:22 # liverfun
    сити хорош, четко жмут, милнера в роли жертвы выбрали, большинство атак через его фланг. у ливерпуля нихуя не работает полузащита, у многих слишком много брака в простых передачах, начали нормально, но потом чет стали срать постоянно, да и свежести явно не хватает, перерыв очень кстати

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  13. jirrort 03.10.2021 19:22 # jirrort
    Обмен бомжа Данило на Канселу одна из лучших сделок шейхов за последние лет 10.Вообще непонятно чем руководствовались в Блюве , когда соглашались на это.Всеравно что,еслиб отдали Канселу ИМПЕРАТОРАМ в обмен на Дзаппакосту.

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  14. superperez101 03.10.2021 19:22 # superperez101
    Бернарду топарик

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  15. bmw-e34 03.10.2021 19:21 # bmw-e34
    Что есть то есть - возят колбасу.
    Почему Салах не играет?
    Да бл, тут по сути вся атака не играет. И центр тоже.
    Куево.

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  16. true-manc 03.10.2021 19:21 # true-manc
    КОРОЛИ жестко еб*т лузерпуль, просто никак не могут кончить в портовые попки, чтоб наконец сделать результат

    p.s. пид*рас клопка побежал сосать судьям, ору

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  17. gameboy 03.10.2021 19:21 # gameboy
    Какой же Энфилд помойный стадион)

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  18. lovrentiy 03.10.2021 19:21 # lovrentiy
    Тяжко одним составом тянуть два матча подряд. Это говорит о многочисленности травм и запаса скамейки.
    Даже освежить игру некем.

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  19. gerrard08 03.10.2021 19:21 # gerrard08
    Милли старый конь, не вывозит объективно. Клоппу надо чот думать с правым флангом, почти вся острота идет оттуда

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  20. gandalf 03.10.2021 19:21 # gandalf
    хуёп побежал как всегда сосать в подтрибунку!
    ПЕП КОРОЛЬ! СИТИ КОРОЛИ!!

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