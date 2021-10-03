"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу"
"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге с помощью победы 2:1 над "Астон Виллой".
Относительно унизительного поражения 3:1 от "Арсенала" в старте у "шпор" появились Кристиан Ромеро, Эмерсон Роял и Оливер Скипп, заменив Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Деле Алли.
Стартовый состав "вилланов" не изменился после победы 0:1 над "Манчестер Юнайтед".
Гости лучше начали матч, но лишь смогли создать некоторое давление, без явных моментов. Спустя 15 минут хозяева стали просыпаться и все чаще выбираться на чужую половину поля.
Чуть освоившись, на 27-й минуте "Тоттенхэм" и вовсе открыл счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг смог пробить без сопротивления с подступов к штрафной и попал в притирку со штангой — 1:0.
Еще какое-то время "шпоры" смотрелись лучше, но под занавес тайма "вилланы" прибавили, а Джон Макгинн даже отметился опаснейшим дальним ударом рядом со штангой.
Второй тайм хозяева начали не в пример активнее. Один только Сон трижды оказывался на ударной позиции, но дважды он промахнулся, а в третьем случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса.
"Вилла" во втором тайме молчала до 67-й минуты, когда Мэтт Таргетт прострелил с левого края штрафной во вратарскую на Олли Уоткинса — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 71-й минуте Сон прорвался по левому краю и выполнил пас во вратарскую, где Лукас Моура заставил Таргетта совершить автогол — 2:1.
В концовке гости сильно рисковали, и "Тоттенхэм" имел несколько реальных возможностей развить свое преимущество, но не смог. Счет уже не изменился.
Если говорить о "Тоттенхэме" в целом, то этот матч показал, что пациент скорее жив. Увы, про Харри Кейна того же не скажешь, и в данный момент капитан сборной Англии выглядит обузой для "шпор".
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
03.10.2021 18:00
Просмотров: 2188
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Каждый раз когда Ливерпуль играет, они играют как будто против всей 4-ки.
Ггешки, членсы, полторашки... соревнуются кто высрет больше говна
(ответить)
Когда снесут Энфилд? Никогда, его оставят как музей проституток и бичей))
(ответить)
Сити помойка пытается выпросить пенальти, что Джезус, Что Фоден, что Грилиш
Пеп Шарлотан по другому не может
(ответить)
Двуличные соски аке смоктальщики судейских чупа-чупсов ничего внятного не могут сказать на счёт 0 в графе "Удары по воротам".
Оно и ясно: на своей вонючей помойке без судьи они такие же 0, как и с графе "удары по воротам".
(ответить)
100% пенка, клоп хорошо сосет, как в старые добрые времена саф
(ответить)
Во втором прибавят, но кому-то надо потаскать мяч, плюс дальные удары.
(ответить)
> играют дома на своем инфилдском унитазе
> 0 ударов в створ соперника
эти никчемные сучки еще что-то на пенисов кудахтали, ахахахаха
(ответить)
Походу задача не проиграть. Слишком осторожны красные, предпочитают отавтобусничать, чем рискнуть на атакующие действия.
(ответить)
0 ударов в створ дома))
(ответить)
Классный футбол
(ответить)
Сити выдохнет успокойтесь, ЛФК играют в 10, Джонс кастрат ебаный
(ответить)
сити хорош, четко жмут, милнера в роли жертвы выбрали, большинство атак через его фланг. у ливерпуля нихуя не работает полузащита, у многих слишком много брака в простых передачах, начали нормально, но потом чет стали срать постоянно, да и свежести явно не хватает, перерыв очень кстати
(ответить)
Обмен бомжа Данило на Канселу одна из лучших сделок шейхов за последние лет 10.Вообще непонятно чем руководствовались в Блюве , когда соглашались на это.Всеравно что,еслиб отдали Канселу ИМПЕРАТОРАМ в обмен на Дзаппакосту.
(ответить)
Бернарду топарик
(ответить)
Что есть то есть - возят колбасу.
Почему Салах не играет?
Да бл, тут по сути вся атака не играет. И центр тоже.
Куево.
(ответить)
КОРОЛИ жестко еб*т лузерпуль, просто никак не могут кончить в портовые попки, чтоб наконец сделать результат
p.s. пид*рас клопка побежал сосать судьям, ору
(ответить)
Какой же Энфилд помойный стадион)
(ответить)
Тяжко одним составом тянуть два матча подряд. Это говорит о многочисленности травм и запаса скамейки.
Даже освежить игру некем.
(ответить)
Милли старый конь, не вывозит объективно. Клоппу надо чот думать с правым флангом, почти вся острота идет оттуда
(ответить)
хуёп побежал как всегда сосать в подтрибунку!
ПЕП КОРОЛЬ! СИТИ КОРОЛИ!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий