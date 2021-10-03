Харгривз: "Фред не играл бы месяц у сэра Алекса после такого гола"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз раскритиковал опорника "красных дьяволов" Фреда за игру в эпизоде с голом "Эвертона".
Накануне Фред дважды упустил вингера "ирисок" Демарая Грея, который разогнал комбинацию, в завершении которой Андрос Таунсенд закатил мяч в ворота "Юнайтед" — 1:1.
Харгривз считает, что опорному полузащитнику нельзя играть таким образом, и сэр Алек Фергюсон жестко бы наказал Фреда.
"Такой гол просто нельзя пропускать. Никогда. Ведь тебе за это платят, для этого ты там. Ты должен был сделать свою работу и предотвратить этот гол. Я бы воспринял это как личное. Он имел две возможности остановить соперника и оба раза его упустил".
"Такое непозволительно. Сэр Алекс не простил бы тебе этого, ты бы не играл у него месяц, и я говорю это серьезно".
"Он должен выигрывать эти единоборства. А раз уж ты проиграл, тогда ты должен сфолить и повалить его на землю".
"Как такой гол вообще мог случиться? Я знаю, что им не хватает Харри Магуайра и его лидерских качеств, но раз ты играешь в два опорника — Мактоминея и Фреда, — тогда такой гол нельзя пропускать", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.
03.10.2021 17:00
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