Харгривз: "Фред не играл бы месяц у сэра Алекса после такого гола"

Демарай Грей и Фред Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз раскритиковал опорника "красных дьяволов" Фреда за игру в эпизоде с голом "Эвертона".

Накануне Фред дважды упустил вингера "ирисок" Демарая Грея, который разогнал комбинацию, в завершении которой Андрос Таунсенд закатил мяч в ворота "Юнайтед" — 1:1.

Харгривз считает, что опорному полузащитнику нельзя играть таким образом, и сэр Алек Фергюсон жестко бы наказал Фреда.

"Такой гол просто нельзя пропускать. Никогда. Ведь тебе за это платят, для этого ты там. Ты должен был сделать свою работу и предотвратить этот гол. Я бы воспринял это как личное. Он имел две возможности остановить соперника и оба раза его упустил".

"Такое непозволительно. Сэр Алекс не простил бы тебе этого, ты бы не играл у него месяц, и я говорю это серьезно".

"Он должен выигрывать эти единоборства. А раз уж ты проиграл, тогда ты должен сфолить и повалить его на землю".

"Как такой гол вообще мог случиться? Я знаю, что им не хватает Харри Магуайра и его лидерских качеств, но раз ты играешь в два опорника — Мактоминея и Фреда, — тогда такой гол нельзя пропускать", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред, Харгривз, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 120

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 03.10.2021 17:02 # skydreams
    Сказал инвалид, который при САФе в 5 раз больше лечился, чем играл)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: