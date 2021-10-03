Клаудио Раньери может возглавить "Уотфорд"

"Уотфорд" ведет переговоры с итальянским тренером Клаудио Раньери.

Ранее в воскресенье, на следующий день после поражения 1:0 от "Лидса", "Уотфорд" расстался со своим главным тренером Хиско Муньосом.



Как сообщает Daily Mail, Раньери является одним из специалистов, с которыми общаются "шершни", причем букмекеры считает Клаудио фаворитом на вакантную должность.



Прежде 69-летний Раньери поработал в Англии с "Челси", "Лестером" и "Фулхэмом", сенсационно выиграв титул Премьер-Лиги с "лисами" в сезоне 2015/16.



Последним местом работы Клаудио была "Сампдория", с которой он финишировал на 15-м и девятом местах в Серии А, прежде чем уйти в конце прошлого сезона.