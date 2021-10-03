Клопп: "99 процентов игроков "Ливерпуля" вакцинированы"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, сколько игроков его команды прошли вакцинацию от коронавируса.
На текущей неделе выяснилось, что только семи клубам Премьер-Лиги из 20 удалось полностью вакцинировать более половины игроков.
Учитывая это, "Ливерпуль" выглядит практически лидером по вакцинации, ведь Клопп утверждает, что почти все его игроки получили уколы.
"Думаю, я могу сказать, что у нас 99 процентов вакцинированы. Мне не пришлось уговаривать игроков — скорее, это было естественное решение команды. Не помню, чтобы я разговаривал с игроками или объяснял, зачем им это надо. Я не доктор".
"Как и во многих других ситуациях, я бы мог дать им свой совет. Но в этом не было необходимости", — цитирует Клоппа Goal.
03.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
недотренер хуесос и его коллектив протыканцев
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клопка не врёт
99% игроков "ливерпула" давно вакцинированы кожаными КОРОЛЕВСКИМИ иглами, - это всем известно.
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это понятно, главный критерий по которому Клопп одбирает игроков - это интеллект
ведь даже если футболист супер технарь, но гнида или маразматик - у Клоппа его не будет
поэтому основа привита, люди здравые и умные
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Ну как говорится - Земля им пухом
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Как может быть 99 процентов? У него что, 100 игроков в команде?
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Как обычно ливерпуль на троне, а всякие щольсбери и калоли уговаривают своих обезьян получить укольчик
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