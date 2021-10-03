Клопп: "99 процентов игроков "Ливерпуля" вакцинированы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, сколько игроков его команды прошли вакцинацию от коронавируса.

На текущей неделе выяснилось, что только семи клубам Премьер-Лиги из 20 удалось полностью вакцинировать более половины игроков.



Учитывая это, "Ливерпуль" выглядит практически лидером по вакцинации, ведь Клопп утверждает, что почти все его игроки получили уколы.



"Думаю, я могу сказать, что у нас 99 процентов вакцинированы. Мне не пришлось уговаривать игроков — скорее, это было естественное решение команды. Не помню, чтобы я разговаривал с игроками или объяснял, зачем им это надо. Я не доктор".



"Как и во многих других ситуациях, я бы мог дать им свой совет. Но в этом не было необходимости", — цитирует Клоппа Goal.