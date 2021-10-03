Клопп: "99 процентов игроков "Ливерпуля" вакцинированы"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, сколько игроков его команды прошли вакцинацию от коронавируса.

На текущей неделе выяснилось, что только семи клубам Премьер-Лиги из 20 удалось полностью вакцинировать более половины игроков.

Учитывая это, "Ливерпуль" выглядит практически лидером по вакцинации, ведь Клопп утверждает, что почти все его игроки получили уколы.

"Думаю, я могу сказать, что у нас 99 процентов вакцинированы. Мне не пришлось уговаривать игроков — скорее, это было естественное решение команды. Не помню, чтобы я разговаривал с игроками или объяснял, зачем им это надо. Я не доктор".

"Как и во многих других ситуациях, я бы мог дать им свой совет. Но в этом не было необходимости", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 15:00

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  1. mugabe 03.10.2021 16:45 # mugabe
    недотренер хуесос и его коллектив протыканцев

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  2. true-manc 03.10.2021 15:43 # true-manc
    клопка не врёт

    99% игроков "ливерпула" давно вакцинированы кожаными КОРОЛЕВСКИМИ иглами, - это всем известно.

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  3. superperez101 03.10.2021 15:32 # superperez101
    это понятно, главный критерий по которому Клопп одбирает игроков - это интеллект
    ведь даже если футболист супер технарь, но гнида или маразматик - у Клоппа его не будет
    поэтому основа привита, люди здравые и умные

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  4. emil7 03.10.2021 15:31 # emil7
    Ну как говорится - Земля им пухом

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  5. suddenly 03.10.2021 15:25 # suddenly
    Как может быть 99 процентов? У него что, 100 игроков в команде?

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  6. tursa 03.10.2021 15:16 # tursa
    Как обычно ливерпуль на троне, а всякие щольсбери и калоли уговаривают своих обезьян получить укольчик

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