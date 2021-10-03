Шевченко хочет тренировать в Британии

Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко планирует вернуться на Туманный Альбион в качестве тренера.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после поражения от англичан на стадии 1/4 финала Евро-2020 минувшим летом.



Как утверждает The Sun, Андрей с самого начала был настроен продолжить карьеру на родине футбола и еще летом прошел несколько собеседований.



Шевченко не удалось найти себе клуб до старта сезона, однако 45-летний украинец готов взяться за работу по ходу кампании.



Андрей даже не ограничивает себя Англией. Например, экс-нападающий "Милана" может представить себя в шотландском "Селтике", чей рулевой Анге Постекоглу чувствует себя не слишком уверенно.