Шевченко хочет тренировать в Британии
Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко планирует вернуться на Туманный Альбион в качестве тренера.
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после поражения от англичан на стадии 1/4 финала Евро-2020 минувшим летом.
Как утверждает The Sun, Андрей с самого начала был настроен продолжить карьеру на родине футбола и еще летом прошел несколько собеседований.
Шевченко не удалось найти себе клуб до старта сезона, однако 45-летний украинец готов взяться за работу по ходу кампании.
Андрей даже не ограничивает себя Англией. Например, экс-нападающий "Милана" может представить себя в шотландском "Селтике", чей рулевой Анге Постекоглу чувствует себя не слишком уверенно.
03.10.2021 14:00
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Ну какой с хохла тренер?
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