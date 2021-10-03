"Уотфорд" уволил Хиско Муньоса

"Уотфорд" решил не тянуть со сменой главного тренера, уволив Хиско Муньоса уже спустя семь матчей после начала нового сезона Премьер-Лиги.

Муньос провел на своем посту 10 месяцев, приняв "шершней" из рук Владимира Ивича в декабре 2020.



Хиско обеспечил "Уотфорду" прямое повышение в классе из Чемпионшипа, однако на уровне Премьер-Лиги "шершни" пока чувствуют себя не слишком уверенно.



"Уотфорд" набрал семь очков в семи турах, и последней каплей для владельцев клуба стало поражение 1:0 от "Лидса" накануне.