Клопп высказался об отсутствии центрального нападающего в "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что отсутствие центрального нападающего не является серьезной проблемой для "Манчестер Сити".

Минувшим летом "Сити" так и не смог обзавестись заменой покинувшему клуб Серхио Агуэро, однако Клоппу кажется, что так соперникам еще сложнее обороняться против "горожан" — никогда не знаешь, от кого придет угроза.



"Они играли таким же образом и в прошлом году, когда Илкай Гюндоган 500 раз выходил на ударную позицию в штрафной и забивал с близкого расстояния. Соперникам было бы проще опекать одного только 9-го номера".



"У "Сити" всегда достаточно адресатов для передач, когда они разыгрывают мяч на подступах к штрафной. У кого какой номер на спине, не имеет значения".



"Их вингеры исполняют такую же важную роль, как и наши. Я даже не знаю, как много голов "Сити" забил из пределов вратарской площади, заполненной защитниками".



"Команды стараются расположить там достаточно защитников, но "Сити" каким-то образом удается найти свободного игрока на дальней штанге. Это происходит не от того, что соперники тупые, а от того, что "Сити" делает это очень хорошо. Они делают пас в правильный момент, а выбор ими позиции близок к идеальному".



"Я знаю, что в этом сезоне они не забиваю голы сотнями, и весь мир говорит о том, что им нужен 9-й номер. Только представьте, если бы у них был еще и 9-й номер! Иметь такую проблему — это роскошь, скажем так", — цитирует Клоппа Daily Mail.