Харри Рэднапп заступился за Нуну

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что было бы неправильно винить Нуну Эшпириту Санту во всех бедах "шпор".

"Тоттенхэм" удручающим образом провел три последних матча в Премьер-Лиге, потерпев три поражения с девятью пропущенными голами.



Нынешний рулевой "шпор" Эшпириту Санту уже находится под огромным давлением, однако Рэднапп считает, что игроки обязаны разделить вину за плохие результаты.



"Конечно, "Тоттенхэм" должен выступать гораздо лучше, но обвинить во всем Нуну — несправедливо и слишком легко".



"Когда люди говорят о том, как сильно этим игрокам нравилось играть при Маурисио Почеттино, мне становится смешно. Ну, если бы им это так нравилось, они постарались бы чуть сильнее, чтобы его не уволили".



"Они совершенно не блистали в прошлом сезоне. Жозе (Моуриньо) является одним из лучших тренеров в мире, и я правда считаю, что они обладают составом, способным сражаться за титул, но даже он не смог наладить их игру".



"В определенные моменты времени в определенных клубах есть вещи, с которыми ничего не поделать, кто бы ни находился у руля. Такова ситуация в "Тоттенхэме" прямо сейчас".



"Можно сколько угодно рассуждать о тактике, но в таких ситуациях ты хочешь видеть лидеров, ты хочешь, чтобы игроки брали инициативу на себя и старались... Этого им отчаянно не хватает. Поч не смог довести их до ума, Жозе не смог, и теперь Нуну столкнулся с тем же", — сообщил Рэднапп The Sun.