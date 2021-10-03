Клопп объяснил, почему не отпустил Джонса в аренду
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не отпустил полузащитника Кертиса Джонса в аренду минувшим летом.
20-летний Джонс очень неплохо проявляет себя в новом сезоне, отметившись двумя результативными передачами против "Порту" в Лиге Чемпионов посреди недели. А в прошлый уикенд Кертис забил гол против "Брентфорда".
По словам Клоппа, он специально оставил Джонса с первой командой, даже если это будет в ущерб игровой практике юниора.
"Люди спрашивали меня сто раз: "Может ли он уйти в аренду? А не отправиться ли ему за практикой куда-нибудь?" Нет, пускай остается здесь".
"Этот молодой парень по-настоящему предан клубу, и это хорошая вещь. Возможно, он не сыграет 30-40 матчей за клуб в 18-19 лет, но он может столь многому научиться".
"Я не хотел отпускать его, чтобы он сыграл 30 матчей в Лиге Один. Я хотел, чтобы он был здесь и учился нашему футболу. Это он и делает".
"Наша задача — предоставить ему всю информацию о нашей игре, в атаке и обороне. Когда ты находишься с первой командой с 17 лет, у тебя больше времени, чтобы впитать эту информацию. Я рад, что сейчас мы видим плоды этого на поле", — сообщил Клопп Sky Sports.
03.10.2021 11:00
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С Порту был просто бомбический перфоманс.
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Будущий ебырь щольсбери и калалей
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скоро поломается как эллиот, и о нем все так же забудут
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Будущий ебарь щельси дырок
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