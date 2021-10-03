Клопп объяснил, почему не отпустил Джонса в аренду

Кертис Джонс Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не отпустил полузащитника Кертиса Джонса в аренду минувшим летом.

20-летний Джонс очень неплохо проявляет себя в новом сезоне, отметившись двумя результативными передачами против "Порту" в Лиге Чемпионов посреди недели. А в прошлый уикенд Кертис забил гол против "Брентфорда".

По словам Клоппа, он специально оставил Джонса с первой командой, даже если это будет в ущерб игровой практике юниора.

"Люди спрашивали меня сто раз: "Может ли он уйти в аренду? А не отправиться ли ему за практикой куда-нибудь?" Нет, пускай остается здесь".

"Этот молодой парень по-настоящему предан клубу, и это хорошая вещь. Возможно, он не сыграет 30-40 матчей за клуб в 18-19 лет, но он может столь многому научиться".

"Я не хотел отпускать его, чтобы он сыграл 30 матчей в Лиге Один. Я хотел, чтобы он был здесь и учился нашему футболу. Это он и делает".

"Наша задача — предоставить ему всю информацию о нашей игре, в атаке и обороне. Когда ты находишься с первой командой с 17 лет, у тебя больше времени, чтобы впитать эту информацию. Я рад, что сейчас мы видим плоды этого на поле", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Джонс, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 11:00

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  1. shinigami 03.10.2021 11:34 # shinigami
    С Порту был просто бомбический перфоманс.

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  2. tursa 03.10.2021 11:31 # tursa
    Будущий ебырь щольсбери и калалей

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  3. true-manc 03.10.2021 11:20 # true-manc
    скоро поломается как эллиот, и о нем все так же забудут

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  4. chr1s8rown 03.10.2021 11:03 # chr1s8rown
    Будущий ебарь щельси дырок

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