Клопп объяснил, почему не отпустил Джонса в аренду

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не отпустил полузащитника Кертиса Джонса в аренду минувшим летом.

20-летний Джонс очень неплохо проявляет себя в новом сезоне, отметившись двумя результативными передачами против "Порту" в Лиге Чемпионов посреди недели. А в прошлый уикенд Кертис забил гол против "Брентфорда".



По словам Клоппа, он специально оставил Джонса с первой командой, даже если это будет в ущерб игровой практике юниора.



"Люди спрашивали меня сто раз: "Может ли он уйти в аренду? А не отправиться ли ему за практикой куда-нибудь?" Нет, пускай остается здесь".



"Этот молодой парень по-настоящему предан клубу, и это хорошая вещь. Возможно, он не сыграет 30-40 матчей за клуб в 18-19 лет, но он может столь многому научиться".



"Я не хотел отпускать его, чтобы он сыграл 30 матчей в Лиге Один. Я хотел, чтобы он был здесь и учился нашему футболу. Это он и делает".



"Наша задача — предоставить ему всю информацию о нашей игре, в атаке и обороне. Когда ты находишься с первой командой с 17 лет, у тебя больше времени, чтобы впитать эту информацию. Я рад, что сейчас мы видим плоды этого на поле", — сообщил Клопп Sky Sports.