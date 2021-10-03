Артета отметил связку Уайта и Габриэля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил стремительно улучшающееся взаимопонимание пары своих центральных защитников в лице Бена Уайта и Габриэля Магальяэса.

Габриэль и купленный у "Брайтона" за 50 миллионов фунтов Уайт вместе выходили на четыре матча Премьер-Лиги, в которых "канониры" набрали 10 очков и пропустили только один гол.



После безголевого матча против "Брайтона" Артета похвалил свою связку защитников, признав, что Габриэль и Уайт превосходят его ожидания.



"Да, они привыкают друг к другу быстрее, чем я ожидал, потому что прежде они никогда не играли вместе, а у Габи все еще есть языковой барьер. Кроме того, им не довелось поработать вместе в предсезонный период".



"У них намечается очень хорошее взаимодействие, хорошая химия, и я думаю, своими качествами они очень хорошо дополняют друг друга. Думаю, сегодня они оба сыграли потрясающим образом", — цитирует Артету Evening Standard.