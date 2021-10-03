Клопп сравнил антиваксеров с пьяными за рулем
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил отказ от вакцинации с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно последним данным, в большинстве клубов Премьер-Лиги менее половины игроков полностью прошли вакцинацию от коронавируса.
Футболисты отказываются уколоться по всевозможным причинам, вплоть до теорий заговора, однако Клопп считает, что так они лишь создают угрозу окружающим.
"Все мы, наверное, оказывались в ситуации, когда выпивали одно-два пива и чувствовали, что могли бы сесть за руль, но закон нам это запрещает, поэтому мы этого не делаем".
"Этот закон защищает не нас, он защищает всех других людей. Так и с вакцинацией".
"Я не понимаю, почему люди говорят об ограничении свобод. Если вакцинация ограничивает их свободу, то запрет на пьяную езду — тоже, но с этим мы почему-то готовы мириться", — цитирует Клоппа Daily Mail.
03.10.2021 09:00
Просмотров: 1060
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп сам не вкурсе, сколько поджигает своими вью, в частности на фапле.
Тролль десятилетия!
(ответить)
Клопп мегатоп
(ответить)
Лол уважуха клоппу за это, антипрививочники - грязь безмозглая
(ответить)
Дебилоид. Обделанный. Мы все умеем если не уколимся этой мочей - ааа. Ебантяи
(ответить)
Хорошая аналогия
(ответить)
пусть лучше сделает себе укол в голову! Мутант ходячий. Его пугает невакцинированный человек? Конченый фашик. Вшмякнытые точно так же могут заболеть и болеют и точно так же могут заразить кого-то и заражают, и вообще есть версия,что корона переносится именно вакцинированными зомбаками. а Клопп уебан гнилой.ненавижу
(ответить)
Щас пердаки рванут у пещерных людей
(ответить)
Просто рука лицо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий