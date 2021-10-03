Клопп сравнил антиваксеров с пьяными за рулем

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил отказ от вакцинации с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно последним данным, в большинстве клубов Премьер-Лиги менее половины игроков полностью прошли вакцинацию от коронавируса.

Футболисты отказываются уколоться по всевозможным причинам, вплоть до теорий заговора, однако Клопп считает, что так они лишь создают угрозу окружающим.

"Все мы, наверное, оказывались в ситуации, когда выпивали одно-два пива и чувствовали, что могли бы сесть за руль, но закон нам это запрещает, поэтому мы этого не делаем".

"Этот закон защищает не нас, он защищает всех других людей. Так и с вакцинацией".

"Я не понимаю, почему люди говорят об ограничении свобод. Если вакцинация ограничивает их свободу, то запрет на пьяную езду — тоже, но с этим мы почему-то готовы мириться", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1060

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 03.10.2021 11:02 # iskander8sg
    Клопп сам не вкурсе, сколько поджигает своими вью, в частности на фапле.
    Тролль десятилетия!

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  2. naby-keita 03.10.2021 10:59 # naby-keita
    Клопп мегатоп

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  3. mufc1994 03.10.2021 10:02 # mufc1994
    Лол уважуха клоппу за это, антипрививочники - грязь безмозглая

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  4. emil7 03.10.2021 09:59 # emil7
    Дебилоид. Обделанный. Мы все умеем если не уколимся этой мочей - ааа. Ебантяи

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  5. shamrock 03.10.2021 09:57 # shamrock
    Хорошая аналогия

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  6. winnerd 03.10.2021 09:56 # winnerd
    пусть лучше сделает себе укол в голову! Мутант ходячий. Его пугает невакцинированный человек? Конченый фашик. Вшмякнытые точно так же могут заболеть и болеют и точно так же могут заразить кого-то и заражают, и вообще есть версия,что корона переносится именно вакцинированными зомбаками. а Клопп уебан гнилой.ненавижу

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  7. dragonishka 03.10.2021 09:49 # dragonishka
    Щас пердаки рванут у пещерных людей

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  8. gucman 03.10.2021 09:06 # gucman
    Просто рука лицо

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