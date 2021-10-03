Клопп сравнил антиваксеров с пьяными за рулем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил отказ от вакцинации с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно последним данным, в большинстве клубов Премьер-Лиги менее половины игроков полностью прошли вакцинацию от коронавируса.



Футболисты отказываются уколоться по всевозможным причинам, вплоть до теорий заговора, однако Клопп считает, что так они лишь создают угрозу окружающим.



"Все мы, наверное, оказывались в ситуации, когда выпивали одно-два пива и чувствовали, что могли бы сесть за руль, но закон нам это запрещает, поэтому мы этого не делаем".



"Этот закон защищает не нас, он защищает всех других людей. Так и с вакцинацией".



"Я не понимаю, почему люди говорят об ограничении свобод. Если вакцинация ограничивает их свободу, то запрет на пьяную езду — тоже, но с этим мы почему-то готовы мириться", — цитирует Клоппа Daily Mail.