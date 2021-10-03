Кейт считает, что "Сити" переплатил в три раза за Грилиша
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт считает, что "Манчестер Сити" переплатил в три раза за плеймейкера Джека Грилиша.
Минувшим летом "Сити" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, выплатив 100 миллионов фунтов отступных по контракту Грилиша с "Астон Виллой".
Джек уже забил два гола и отдал две результативные передачи за "горожан", однако Кейт убежден, что 26-летний англичанин реально должен стоить около 30 млн. фунтов.
"Хайп и успех Премьер-Лиги оказывают влияние на стоимость игроков. Только взгляните на ценники в эти дни".
"Джек Грилиш перешел в "Сити" за 100 миллионов фунтов. Это в три раза больше, чем он на самом деле стоит", — цитирует Кейта Daily Mirror.
03.10.2021 08:00
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Игрок хороший но максимум 60-70 его красная цена! Голубки могут сказать что тащит команду но он и Вилле тащил команду играя не хуже!
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Ну уж не в 3, конечно, но лямов 60-70 его красная цена
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