Кейт считает, что "Сити" переплатил в три раза за Грилиша

Джек Грилиш Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт считает, что "Манчестер Сити" переплатил в три раза за плеймейкера Джека Грилиша.

Минувшим летом "Сити" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, выплатив 100 миллионов фунтов отступных по контракту Грилиша с "Астон Виллой".

Джек уже забил два гола и отдал две результативные передачи за "горожан", однако Кейт убежден, что 26-летний англичанин реально должен стоить около 30 млн. фунтов.

"Хайп и успех Премьер-Лиги оказывают влияние на стоимость игроков. Только взгляните на ценники в эти дни".

"Джек Грилиш перешел в "Сити" за 100 миллионов фунтов. Это в три раза больше, чем он на самом деле стоит", — цитирует Кейта Daily Mirror.


Метки Грилиш, Кейт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 308

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.10.2021 08:23 # chelsiukpro
    Игрок хороший но максимум 60-70 его красная цена! Голубки могут сказать что тащит команду но он и Вилле тащил команду играя не хуже!

    (ответить)

  2. felixok 03.10.2021 08:01 # felixok
    Ну уж не в 3, конечно, но лямов 60-70 его красная цена

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: