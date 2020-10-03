МЮ надеется решить вопрос с будущим Погба к Рождеству
"Манчестер Юнайтед" хочет закрыть вопрос с будущим полузащитника Поля Погба к Рождеству.
В данный момент у Погба уже идет последний год по действующему контракту. Начиная с 1 января, Поль сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
При этом "Юнайтед" все еще надеется продлить сотрудничество с Погба и готов повысить зарплату 28-летнего француза до 400 тысяч фунтов в неделю.
Однако на "Олд Траффорд" не хотят, чтобы эта сага и эти спекуляции затянулись еще на несколько месяцев. Клуб рассчитывает, что игрок и его агент Мино Райола ответят на предложение о новом контракте не позднее конца декабря, утверждает Daily Mirror.
По крайней менее, у "Юнайтед" появится уверенность, останется Погба или уйдет. "Красные дьяволы" даже могут попытаться продать Поля в январе.
За ситуацией вокруг Погба следят "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, причем последний, если верить слухам, готов платить Полю аж 510 тыс. фунтов в неделю.
03.10.2021 07:00
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У МЮ нет будущего, как и у погба
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