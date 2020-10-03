МЮ надеется решить вопрос с будущим Погба к Рождеству

"Манчестер Юнайтед" хочет закрыть вопрос с будущим полузащитника Поля Погба к Рождеству.

В данный момент у Погба уже идет последний год по действующему контракту. Начиная с 1 января, Поль сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



При этом "Юнайтед" все еще надеется продлить сотрудничество с Погба и готов повысить зарплату 28-летнего француза до 400 тысяч фунтов в неделю.



Однако на "Олд Траффорд" не хотят, чтобы эта сага и эти спекуляции затянулись еще на несколько месяцев. Клуб рассчитывает, что игрок и его агент Мино Райола ответят на предложение о новом контракте не позднее конца декабря, утверждает Daily Mirror.



По крайней менее, у "Юнайтед" появится уверенность, останется Погба или уйдет. "Красные дьяволы" даже могут попытаться продать Поля в январе.



За ситуацией вокруг Погба следят "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, причем последний, если верить слухам, готов платить Полю аж 510 тыс. фунтов в неделю.