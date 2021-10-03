7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 октября, четырьмя поединками завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — БРЕНТФОРД 16:00



Обе команды выступают весьма позитивно, располагаясь в верхней половине таблицы. В этом календарном году "Вест Хэм" набрал 26 очков дома — больше только у "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" уступал в счете лишь 25 минут — меньше всех в дивизионе. Прежде эти соперники еще никогда не встречались в высшем дивизионе.



Защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал находится под вопросом из-за проблем с пахом. Также команда может недосчитаться Райана Фредерикса.



Итан Пиннок готов сыграть за "Брентфорд", несмотря на вынужденную замену против "Ливерпуля". Джош Дасилва и Мадс Соренсен по-прежнему травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 16:00



Над "Тоттенхэмом" нависла угроза впервые с ноября 2004 оформить четыре поражения кряду в Премьер-Лиге. А вот "Астон Вилла" может одержать третью подряд "сухую" победу, чего с бирмингемцами не случалось в высшем дивизионе с декабря 2009. "Шпоры" выиграли 10 из 12 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.



Вингер "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн не успевает залечить лодыжку к воскресенью.



Морган Сансон и Леон Бэйли покинут лазарет "Виллы" после международного перерыва. Готов вернуться в старт Аксель Туанзебе, пропустивший матч против "Манчестер Юнайтед" из-за условий своей аренды.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 16:00



"Кристал Пэлас" не проиграл ни одного из трех последних домашних матчей Премьер-Лиги, пропустив в них только один гол — максимально обидным образом от "Брайтона" в самой концовке в прошлый понедельник. "Лестер" выиграл только пять из 15 последних поединков чемпионата, включая два в этом сезоне. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в четырех встречах с "орлами" при Брендане Роджерсе в Премьер-Лиге (3 победы, 1 ничья).



"Кристал Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Эберечи Эзе и Натана Фергюсона.



"Лестер" недосчитается Джонни Эванса, Уилфрида Ндиди, а также давно отсутствующих Люка Томаса и Весле Фофана.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция



Ни одна команда не забила готов в этом сезоне Премьер-Лиги больше, чем "Ливерпуль", и ни одна не пропустила меньше, чем "Манчестер Сити". На момент начала тура соперники располагались на первом и втором местах, так что этот матч все равно связан с огромными ожиданиями, хотя на дворе только начало октября. "Красные" — единственная команда, еще не познавшая горечи поражений в этом сезоне Премьер-Лиги. "Горожане" могут повторить клубный рекорд из шести подряд матчей чемпионата без пропущенных голов. В прошлом сезоне "Сити" выиграл 1:4 на "Энфилде", прервав серию из 17 выездов сюда без побед в рамках чемпионата.



Защитник Трент Александер-Арнольд не сыграет за "Ливерпуль" из-за травмы паха. Также вне игры Тиаго и Харви Эллиотт.



"Сити" будет лишен Александра Зинченко и Илкая Гюндогана.