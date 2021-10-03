Габриэль снова потерял зуб в матче против "Брайтона"

Второй сезон подряд защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс лишается зуба в матче против "Брайтона".

В субботу Габриэль помог "канонирам" выстоять на "Амекс" (0:0), позволив сопернику нанести только два удара в створ ворот Аарона Рамсдейла за 90 минут.



Как сообщает talkSPORT, после финального свистка 23-летний бразилец отправился в штрафную площадку голкипера "чаек" Роберта Санчеса, в столкновении с которым он потерял зуб.



Похожим образом Габриэль искал свой зуб и во время предыдущего матча против "Брайтона" — на "Эмирейтс" в последнем туре прошлого сезона Премьер-Лиги.