Артета: "Это очко набранное, мы не заслужили больше"
Рулевой "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда не наиграла на победу против "Брайтона".
Выездной матч Премьер-Лиги против "Брайтона" подопечные Артеты провели вторым номером, почти не создав реальных моментов открыть счет.
Игра закончилась вничью 0:0, и Микель был вынужден признать, что его команда должна быть больше рада результату, нежели соперник.
"Думаю, это было очко набранное, потому что мы не заслужили ничего больше. У меня никогда не было ощущения, что мы контролируем игру. У нас возникли проблемы с преодолением их прессинга, и это был тяжелый матч", — цитирует Артету Football.London.
02.10.2021 23:00
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pezdets
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Челси-Брайтон 0-0 прошлый сезон
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Ухахахха название топ, гейгунеры набирают себе в очко ухахахах
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Справедливости ради, в прошлом сезоне хваленые Челси нички с Брайтоном скатал и Ливер ничку и проигрыш. Сити проиграл. Так что не самый худший результат.
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Бля легенда эвертона как стал легендой гг
Лучше б пол мерсону дали шанс вот он настоящий гг
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Классный тренер!
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И куда пропало твоё доминирование? Как будто команда играла 120 минут в четверг поздно вечером.
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