Артета: "Это очко набранное, мы не заслужили больше"

Микель Артета Рулевой "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда не наиграла на победу против "Брайтона".

Выездной матч Премьер-Лиги против "Брайтона" подопечные Артеты провели вторым номером, почти не создав реальных моментов открыть счет.

Игра закончилась вничью 0:0, и Микель был вынужден признать, что его команда должна быть больше рада результату, нежели соперник.

"Думаю, это было очко набранное, потому что мы не заслужили ничего больше. У меня никогда не было ощущения, что мы контролируем игру. У нас возникли проблемы с преодолением их прессинга, и это был тяжелый матч", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Брайтон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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  1. vyrentz 03.10.2021 00:17 # vyrentz
    11 Арсенал 6 9
    12 Тоттенхэм 6 9
    13 Лестер 6 7

    pezdets

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  2. takernotagiver 03.10.2021 00:14 # takernotagiver
    Челси-Брайтон 0-0 прошлый сезон

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  3. drogba11cool 03.10.2021 00:02 # drogba11cool
    Ухахахха название топ, гейгунеры набирают себе в очко ухахахах

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  4. takernotagiver 02.10.2021 23:56 # takernotagiver
    Справедливости ради, в прошлом сезоне хваленые Челси нички с Брайтоном скатал и Ливер ничку и проигрыш. Сити проиграл. Так что не самый худший результат.

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  5. chr1s8rown 02.10.2021 23:30 # chr1s8rown
    Бля легенда эвертона как стал легендой гг
    Лучше б пол мерсону дали шанс вот он настоящий гг

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  6. yela 02.10.2021 23:14 # yela
    Классный тренер!

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  7. hunter022 02.10.2021 23:09 # hunter022
    И куда пропало твоё доминирование? Как будто команда играла 120 минут в четверг поздно вечером.

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