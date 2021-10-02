Артета: "Это очко набранное, мы не заслужили больше"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда не наиграла на победу против "Брайтона".

Выездной матч Премьер-Лиги против "Брайтона" подопечные Артеты провели вторым номером, почти не создав реальных моментов открыть счет.



Игра закончилась вничью 0:0, и Микель был вынужден признать, что его команда должна быть больше рада результату, нежели соперник.



"Думаю, это было очко набранное, потому что мы не заслужили ничего больше. У меня никогда не было ощущения, что мы контролируем игру. У нас возникли проблемы с преодолением их прессинга, и это был тяжелый матч", — цитирует Артету Football.London.