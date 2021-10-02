Тухель объяснил, почему был зол отмененным голом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему он был так зол отмененным голом нападающего Тимо Вернера против "Саутгемптона".

Перед тем, как стать героем победного для "синих" матча на "Стэмфорд Бридж", Вернер отметился очередным отмененным голом.



Это случилось еще в первом тайме, когда Тимо головой замкнул подачу Каллума Хадсон-Одои, однако система VAR принялась отматывать и отматывать результативную комбинацию до тех по, пока не наткнулась на спорный фол Сесара Аспиликуэты.



Тухель был настолько зол решением рефери Мартина Аткинсона и VAR, что даже получил за свое возмущение желтую карточку.



"Я был очень зол, потому что я бы никогда не поверил, что это может произойти в Премьер-Лиге. Я бы никогда не поверил, что они отмотают назад до единоборства 50 на 50, которое и близко не было расположено к голу".



"Помнится, перед началом сезона мы говорили, что не хотим спорных решений и что хотим играть в контактную игру".



"Сегодня мы играли напряженный матч посреди Лондона под проливным дождем, но рефери отметил такой гол", — сообщил Тухель BBC Radio 5 Live.