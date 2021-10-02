"Брайтон" и "Арсенал" сыграли без голов

Такехиро Томиясу и Марк Кукурелья "Брайтон" и "Арсенал" не смогли выявить сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.

Относительно 1:1 с "Кристал Пэлас" в понедельник "чайки" недосчитались Данни Уэлбека, которого заменил Якуб Модер.

Главный тренер "канониров" Микель Артета вынужденно поменял травмированного Гранита Джаку на Альбера Самби Локонгу.

В начале матча команды играли без ворот, а первый реальный шанс открыть счет предоставился Льюису Данку на 21-й минуте. Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл выпустил мяч из рук, но защитник "Брайтона" этим не воспользовался, пробив выше.

На это гости ответили своим моментом, но Пьер-Эмерик Обамеянг с острого угла пробил головой в штангу.

К середине первого тайма хозяева наладили хороший контроль над мячом, однако "канониры" неохотно пускали соперника в свою штрафную.

За первые 45 минут две команды наиграли лишь на один удар в створ, да и тот нанесли гости.

Вскоре после начала второго тайма Обамеянг вышел один на один, уже проскочил мимо голкипера, но отправить мяч в ворота не успел, будучи настигнутым защитником.

В целом после перерыва игра не изменилась. "Брайтон" владел территориальным преимуществом, но мяч не шел в створ ни здесь, ни там.

На 76-й минуте "Арсенал" вновь убежать в прорыв, но удар Эмиля Смит-Роу с острого угла был парирован голкипером.

В концовке матча "чайки" на правах хозяев были активнее, однако Рамсдейл и его защитники спасли свое очко.

За исключением того, что "Брайтон" больше владел мячом и нанес больше неточных ударов, соперники оказались достойны друг друга. Наиграть на победу никому не удалось.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 21:25

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  1. liverpo0ol 02.10.2021 22:50 # liverpo0ol
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    Premier League Winners 1889

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  2. b84 02.10.2021 22:47 # b84
    Сурик ахахахах

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  3. slash-lfc 02.10.2021 22:47 # slash-lfc
    ЛУИСКА, ЕСЛИ ЗАБЬЕШЬ В ВОРОТА ЛИФАКА НЕ ПРАЗДНУЙ ТОЖ

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  4. iskander8sg 02.10.2021 22:46 # iskander8sg
    Суарез, беда...

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  5. dallaslp 02.10.2021 22:28 # dallaslp
    на каких нервах игроки Барселоны. Барселону ждет путь Милана

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  6. gucman 02.10.2021 22:18 # gucman
    Завтра будет ничья, если на что и грузить - то на это

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  7. iskander8sg 02.10.2021 22:16 # iskander8sg
    Барса купила Де Йонга у Севильи этим летом. Жесть,, как опустились с Куманом, такой материал собирать.

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  8. danny949494 02.10.2021 22:02 # danny949494
    Окуеваю с состава Барсы. Как они так быстро докатились до жизни такой?

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  9. dallaslp 02.10.2021 21:56 # dallaslp
    катлеты - барса. на барсу кэф 4,5

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  10. dallaslp 02.10.2021 21:54 # dallaslp
    Арсенал устоял в Брайтоне, или
    Арсенал не проиграл Брайтону
    так лучше звучит

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  11. kingoflondon 02.10.2021 21:51 # kingoflondon
    ebal eti stavki v rot

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  12. gameboy 02.10.2021 21:50 # gameboy
    Когда необходимо выбивать деньги с Чеченцев, они быстро забывают о вере

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  13. mufc1994 02.10.2021 21:50 # mufc1994
    Пеп, клопп и Тухель - лучшие в мире. Закономерно, что и их клубы сейчас тоже. А МЮ затесался в биг фор чисто из-за состава. С тактм коучем только и будем цепляться за топ 4. Зае6ало

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  14. danny949494 02.10.2021 21:45 # danny949494
    Зачем ггшке отдельный пост да и ещё на главной?

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  15. bezviz 02.10.2021 21:45 # bezviz
    миша чудит

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  16. lovrentiy 02.10.2021 21:41 # lovrentiy
    Недолго песы пофеерили на главной

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  17. cristean2 02.10.2021 21:36 # cristean2
    Чет Миха зафейлил с середняками на главной, кому интересен этот матч вообще, лол

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  18. mata05 02.10.2021 21:30 # mata05
    Нах эту говнокатку на главную ?

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