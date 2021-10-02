"Брайтон" и "Арсенал" сыграли без голов

"Брайтон" и "Арсенал" не смогли выявить сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.

Относительно 1:1 с "Кристал Пэлас" в понедельник "чайки" недосчитались Данни Уэлбека, которого заменил Якуб Модер.



Главный тренер "канониров" Микель Артета вынужденно поменял травмированного Гранита Джаку на Альбера Самби Локонгу.



В начале матча команды играли без ворот, а первый реальный шанс открыть счет предоставился Льюису Данку на 21-й минуте. Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл выпустил мяч из рук, но защитник "Брайтона" этим не воспользовался, пробив выше.



На это гости ответили своим моментом, но Пьер-Эмерик Обамеянг с острого угла пробил головой в штангу.



К середине первого тайма хозяева наладили хороший контроль над мячом, однако "канониры" неохотно пускали соперника в свою штрафную.



За первые 45 минут две команды наиграли лишь на один удар в створ, да и тот нанесли гости.



Вскоре после начала второго тайма Обамеянг вышел один на один, уже проскочил мимо голкипера, но отправить мяч в ворота не успел, будучи настигнутым защитником.



В целом после перерыва игра не изменилась. "Брайтон" владел территориальным преимуществом, но мяч не шел в створ ни здесь, ни там.



На 76-й минуте "Арсенал" вновь убежать в прорыв, но удар Эмиля Смит-Роу с острого угла был парирован голкипером.



В концовке матча "чайки" на правах хозяев были активнее, однако Рамсдейл и его защитники спасли свое очко.



За исключением того, что "Брайтон" больше владел мячом и нанес больше неточных ударов, соперники оказались достойны друг друга. Наиграть на победу никому не удалось.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче