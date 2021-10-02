"Брайтон" и "Арсенал" сыграли без голов
"Брайтон" и "Арсенал" не смогли выявить сильнейшего и даже не смогли забить — 0:0.
Относительно 1:1 с "Кристал Пэлас" в понедельник "чайки" недосчитались Данни Уэлбека, которого заменил Якуб Модер.
Главный тренер "канониров" Микель Артета вынужденно поменял травмированного Гранита Джаку на Альбера Самби Локонгу.
В начале матча команды играли без ворот, а первый реальный шанс открыть счет предоставился Льюису Данку на 21-й минуте. Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл выпустил мяч из рук, но защитник "Брайтона" этим не воспользовался, пробив выше.
На это гости ответили своим моментом, но Пьер-Эмерик Обамеянг с острого угла пробил головой в штангу.
К середине первого тайма хозяева наладили хороший контроль над мячом, однако "канониры" неохотно пускали соперника в свою штрафную.
За первые 45 минут две команды наиграли лишь на один удар в створ, да и тот нанесли гости.
Вскоре после начала второго тайма Обамеянг вышел один на один, уже проскочил мимо голкипера, но отправить мяч в ворота не успел, будучи настигнутым защитником.
В целом после перерыва игра не изменилась. "Брайтон" владел территориальным преимуществом, но мяч не шел в створ ни здесь, ни там.
На 76-й минуте "Арсенал" вновь убежать в прорыв, но удар Эмиля Смит-Роу с острого угла был парирован голкипером.
В концовке матча "чайки" на правах хозяев были активнее, однако Рамсдейл и его защитники спасли свое очко.
За исключением того, что "Брайтон" больше владел мячом и нанес больше неточных ударов, соперники оказались достойны друг друга. Наиграть на победу никому не удалось.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
02.10.2021 21:25
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Premier League Winners 1889
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Сурик ахахахах
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ЛУИСКА, ЕСЛИ ЗАБЬЕШЬ В ВОРОТА ЛИФАКА НЕ ПРАЗДНУЙ ТОЖ
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Суарез, беда...
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на каких нервах игроки Барселоны. Барселону ждет путь Милана
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Завтра будет ничья, если на что и грузить - то на это
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Барса купила Де Йонга у Севильи этим летом. Жесть,, как опустились с Куманом, такой материал собирать.
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Окуеваю с состава Барсы. Как они так быстро докатились до жизни такой?
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катлеты - барса. на барсу кэф 4,5
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Арсенал устоял в Брайтоне, или
Арсенал не проиграл Брайтону
так лучше звучит
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ebal eti stavki v rot
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Когда необходимо выбивать деньги с Чеченцев, они быстро забывают о вере
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Пеп, клопп и Тухель - лучшие в мире. Закономерно, что и их клубы сейчас тоже. А МЮ затесался в биг фор чисто из-за состава. С тактм коучем только и будем цепляться за топ 4. Зае6ало
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Зачем ггшке отдельный пост да и ещё на главной?
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миша чудит
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Недолго песы пофеерили на главной
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Чет Миха зафейлил с середняками на главной, кому интересен этот матч вообще, лол
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Нах эту говнокатку на главную ?
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