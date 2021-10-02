Тухель испытал облегчение от гола Вернера

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что испытал облегчение от победного гола нападающего Тимо Вернера в матче против "Саутгемптона".

Именно забитый Вернером на 84-й минуте гол в итоге обеспечил "Челси" победу 3:1 на "святыми" в субботнем матче Премьер-Лиги.



Ранее в этом матче система VAR отменила уже 16-й гол Вернера с момента переезда Тимо в Премьер-Лигу чуть более года назад, поэтому Тухель был рад, что на сей раз об этом сожалеть не придется.



"Да, все мы испытали облегчение. Он, я и весь клуб".



"Каждый раз, когда он забивает, есть ощущение, что VAR заберет у него гол. В прошлом было очень много пограничных решений. Я помню матч против "Ливерпуля", когда решение (засчитать гол) было супер близко".



"Он должен продолжать трудиться и улучшить многие вещи. Мы рады и испытали облегчение от того, что он забил сегодня. Это был очень, очень важный гол, обеспечивший нам победу. Он пришел на помощь, когда был нужен нам", — цитирует Тухеля The Independent.