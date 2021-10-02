Сульшер не жалеет, что оставил Роналду вне стартового состава

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не жалеет о своем решении оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч против "Эвертона" (1:1).

Несмотря на то, что впереди двухнедельная международная пауза, в субботу Сульшер ударился в ротацию и произвел аж пять изменений в стартовом составе относительно победы 2:1 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов.



В рамках задуманного Оле Гуннар перевел в запас Роналду, который забил уже пять голов в этом сезоне. 36-летний португалец вышел на поле только во втором тайме и ничего не смог изменить, но Сульшер об этом не жалеет.



"Нет, я не жалею, что оставил Криштиану вне стартового состава. Сезон очень, очень длинный, и тебе нужно принимать соответствующие решения. Ты должен контролировать нагрузку, которую получают игроки, и это было корректное решение, на мой взгляд".



"Антони Мартиаль хорошо сыграл, забил хороший гол. Эдинсон (Кавани) нуждался в минутах и тоже мог отличиться. Порой мы должны принимать такие решения".



"Мы однажды попались на контратаке, и это стоило нам победы. Нам не хватало остроты, чтобы забить второй гол. Мы поплатились за пару решений, которые приняли в игровых ситуациях", — цитирует Сульшера The Independent.