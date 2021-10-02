"Челси" вырвал победу у "Саутгемптона"

Первый гол Тимо Вернера в сезоне позволил "Челси" вырвать победу 3:1 у "Саутгемптона" и минимум на сутки единолично возглавить Премьер-Лигу.

Относительно поражения 0:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Трево Чалобу, Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои.



У "святых" Натан Телла и Тео Уолкотт появились вместо Мохамеда Эльюнусси и Че Адамса.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу подвергли соперника нешуточному давлению, и "Саутгемптон" дрогнул уже на девятой минуте. После подачи углового Лофтус-Чик сделал скидку к дальней штанге, где Чалоба сгруппировался и головой подправил мяч в ворота — 1:0.



Быстро открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, однако нужно отдать должное гостям, которые время от времени остро огрызались.



На 36-й минуте Ромелу Лукаку закатил мяч в ворота после передачи Антонио Рюдигера в штрафную, однако второй гол "синих" не был засчитан — офсайд.



Спустя четыре минуты Хадсон-Одои догнал уходящий мяч и навесил к воротам, где Вернер неотразимо пробил головой. Но и здесь Тимо не повезло — в ходе результативной комбинации Сесар Аспиликуэта совершил фол. Томас Тухель был так возмущен отмененным голом, что получил от рефери желтую карточку.



На втором тайм "Челси" вышел с решительным настроем укротить строптивый "Саутгемптон". Однако "святые" продолжали держаться и пытались огрызаться.



Одна из вылазок гостей на 60-й минуте завершилась тем, что Чилуэлл срубил Тино Ливраменто в своей штрафной, и Джеймс Уорд-Проуз четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.



"Синие" могли сравнять счет на 72-й минуте, когда Вернер оказался на ударной позиции по центру штрафной, но голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти выручил свою команду.



На 77-й минуте рефери Мартин Аткинсон, сходив к монитору, показал красную карточку Уорд-Проузу за грубую игру против Жоржиньо.



Справиться с потерей своего капитана и ведущего игрока "святые" не смогли. Натиск "Челси" увенчался голом на 84-й минуте. Это Вернер во вратарской замкнул прострел Сесара Аспиликуэты с правого края штрафной — 2:1.



В концовке гостей дважды спас каркас ворот, а затем Маккарти отразил пушечный удар Чилуэлла, но мяч уже пересек линию ворот — 3:1.



"Саутгемптон" показал себя очень колючим, неудобным соперником, однако удаление Уорд-Проуза предрешило судьбу матча и позволило "Челси" вырвать столь нужную победу.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче