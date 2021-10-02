"Челси" вырвал победу у "Саутгемптона"
Первый гол Тимо Вернера в сезоне позволил "Челси" вырвать победу 3:1 у "Саутгемптона" и минимум на сутки единолично возглавить Премьер-Лигу.
Относительно поражения 0:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Трево Чалобу, Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои.
У "святых" Натан Телла и Тео Уолкотт появились вместо Мохамеда Эльюнусси и Че Адамса.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу подвергли соперника нешуточному давлению, и "Саутгемптон" дрогнул уже на девятой минуте. После подачи углового Лофтус-Чик сделал скидку к дальней штанге, где Чалоба сгруппировался и головой подправил мяч в ворота — 1:0.
Быстро открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, однако нужно отдать должное гостям, которые время от времени остро огрызались.
На 36-й минуте Ромелу Лукаку закатил мяч в ворота после передачи Антонио Рюдигера в штрафную, однако второй гол "синих" не был засчитан — офсайд.
Спустя четыре минуты Хадсон-Одои догнал уходящий мяч и навесил к воротам, где Вернер неотразимо пробил головой. Но и здесь Тимо не повезло — в ходе результативной комбинации Сесар Аспиликуэта совершил фол. Томас Тухель был так возмущен отмененным голом, что получил от рефери желтую карточку.
На втором тайм "Челси" вышел с решительным настроем укротить строптивый "Саутгемптон". Однако "святые" продолжали держаться и пытались огрызаться.
Одна из вылазок гостей на 60-й минуте завершилась тем, что Чилуэлл срубил Тино Ливраменто в своей штрафной, и Джеймс Уорд-Проуз четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.
"Синие" могли сравнять счет на 72-й минуте, когда Вернер оказался на ударной позиции по центру штрафной, но голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти выручил свою команду.
На 77-й минуте рефери Мартин Аткинсон, сходив к монитору, показал красную карточку Уорд-Проузу за грубую игру против Жоржиньо.
Справиться с потерей своего капитана и ведущего игрока "святые" не смогли. Натиск "Челси" увенчался голом на 84-й минуте. Это Вернер во вратарской замкнул прострел Сесара Аспиликуэты с правого края штрафной — 2:1.
В концовке гостей дважды спас каркас ворот, а затем Маккарти отразил пушечный удар Чилуэлла, но мяч уже пересек линию ворот — 3:1.
"Саутгемптон" показал себя очень колючим, неудобным соперником, однако удаление Уорд-Проуза предрешило судьбу матча и позволило "Челси" вырвать столь нужную победу.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
02.10.2021 18:55
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Последние комментарии:
02.10.2021 19:15 #
jirrort
Сауль весь сезон будет копить ману на скамейке,чтобы забить гол в финале ЛЧ и войти в историю ИМПЕРАТОРОВ!
Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1#c7424556
орууу
(ответить)
Оргия рентбоев.
(ответить)
02.10.2021 19:17 #
bezviz
Тухель за ротацию
против нас поставили пенку, но команда все-равно забрала свое!
еще важно посмотреть на состав команды, кто играет сейчас, половина основы и игроков на поле - лавочники и резервисты
Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1
(ответить)
Поздравим настоящих королей Лондона, добыли важные 3 очка, Миллуол красавцы.
(ответить)
Один/два гонимых хуэсаса + их же фейки на этой ветке..
Ну бл не может быть, что тут 90% сплошных долбо*бов.. Ну не верю!)))
(ответить)
Пидорастерка опять возбудилась, уже надрачивает на Чика АХАХАХАХАХАХХАХА
(ответить)
Ещё Тимо отмечу, очень старался и 2 гола забил, реальных гола. Аткинсон, маразматик, выглядит как старикан. Как он судит, дебил?
(ответить)
Это совершенно новые пенисы
(ответить)
Бля лофтус это рили открытие пока... Топарит. Сауоя заверните симену обратно...хотя мод затащит кал и ка для нас... Тупо 3 состава уехеххехехе
(ответить)
Насосали на левую кк, весь Челси в этом
Чукотка без идеи и без игры
(ответить)
Подкат на Аспи был жёсткий и мог окончится плачевно. Когда Аткинсон дал жёлтую карточку я уже стал его материть за явную предвзятость, но он ска исправился с помощью вара, вар сегодня был одним из главных героев.
(ответить)
Лофтус бист. Зачем сауля брали непонятно)
(ответить)
02.10.2021 19:01 #
bezviz
очень крутая и большая победа Челси, это не просто победа, это показатель мощи команды, способности превозмогать все тяготы и преграды на своем пути
Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1
(ответить)
Отскочили пенсы, ничья справедливый результат. Судья вытащил верников.
(ответить)
Тимо Вернер НЕ лох!
(ответить)
Просьба, на секунду упадите на колени перед Императорами альбиона! ... спасибо
(ответить)
Всех болельщиков с победой, очень порадовал Чилуэл.
(ответить)
Всех СИНИХ с ПОБЕДОЙ! Тяжёлый дождливый день но вытянули.. Рад за Вернера что забил а то точно не прёт его с офицальными голами! Столько отменёных не у кого нету в АПЛ! 3 очка есть движемся дальше.
(ответить)
нюхайжопуЧелсипуль
(ответить)
Саутгемптон на равных играл с сити и мю, но императоры на другом уровне!
C’mon Chelsea, C’mon К P A C U B O !!!!
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