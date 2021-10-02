"Челси" вырвал победу у "Саутгемптона"

Тимо Вернер Первый гол Тимо Вернера в сезоне позволил "Челси" вырвать победу 3:1 у "Саутгемптона" и минимум на сутки единолично возглавить Премьер-Лигу.

Относительно поражения 0:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Трево Чалобу, Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсон-Одои.

У "святых" Натан Телла и Тео Уолкотт появились вместо Мохамеда Эльюнусси и Че Адамса.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу подвергли соперника нешуточному давлению, и "Саутгемптон" дрогнул уже на девятой минуте. После подачи углового Лофтус-Чик сделал скидку к дальней штанге, где Чалоба сгруппировался и головой подправил мяч в ворота — 1:0.

Быстро открыв счет, "Челси" сохранил контроль над игрой, однако нужно отдать должное гостям, которые время от времени остро огрызались.

На 36-й минуте Ромелу Лукаку закатил мяч в ворота после передачи Антонио Рюдигера в штрафную, однако второй гол "синих" не был засчитан — офсайд.

Спустя четыре минуты Хадсон-Одои догнал уходящий мяч и навесил к воротам, где Вернер неотразимо пробил головой. Но и здесь Тимо не повезло — в ходе результативной комбинации Сесар Аспиликуэта совершил фол. Томас Тухель был так возмущен отмененным голом, что получил от рефери желтую карточку.

На втором тайм "Челси" вышел с решительным настроем укротить строптивый "Саутгемптон". Однако "святые" продолжали держаться и пытались огрызаться.

Одна из вылазок гостей на 60-й минуте завершилась тем, что Чилуэлл срубил Тино Ливраменто в своей штрафной, и Джеймс Уорд-Проуз четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.

"Синие" могли сравнять счет на 72-й минуте, когда Вернер оказался на ударной позиции по центру штрафной, но голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти выручил свою команду.

На 77-й минуте рефери Мартин Аткинсон, сходив к монитору, показал красную карточку Уорд-Проузу за грубую игру против Жоржиньо.

Справиться с потерей своего капитана и ведущего игрока "святые" не смогли. Натиск "Челси" увенчался голом на 84-й минуте. Это Вернер во вратарской замкнул прострел Сесара Аспиликуэты с правого края штрафной — 2:1.

В концовке гостей дважды спас каркас ворот, а затем Маккарти отразил пушечный удар Чилуэлла, но мяч уже пересек линию ворот — 3:1.

"Саутгемптон" показал себя очень колючим, неудобным соперником, однако удаление Уорд-Проуза предрешило судьбу матча и позволило "Челси" вырвать столь нужную победу.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 18:55

Количество просмотров Просмотров: 1675

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 02.10.2021 19:27 # liverpo0ol
    02.10.2021 19:15 #
    jirrort

    Сауль весь сезон будет копить ману на скамейке,чтобы забить гол в финале ЛЧ и войти в историю ИМПЕРАТОРОВ!

    Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1#c7424556

    орууу

    (ответить)

  2. iskander8sg 02.10.2021 19:26 # iskander8sg
    Оргия рентбоев.

    (ответить)

  3. liverpo0ol 02.10.2021 19:25 # liverpo0ol
    02.10.2021 19:17 #
    bezviz

    Тухель за ротацию

    против нас поставили пенку, но команда все-равно забрала свое!
    еще важно посмотреть на состав команды, кто играет сейчас, половина основы и игроков на поле - лавочники и резервисты

    Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1

    (ответить)

  4. ian 02.10.2021 19:24 # ian
    Поздравим настоящих королей Лондона, добыли важные 3 очка, Миллуол красавцы.

    (ответить)

  5. bushwacka 02.10.2021 19:22 # bushwacka
    Один/два гонимых хуэсаса + их же фейки на этой ветке..
    Ну бл не может быть, что тут 90% сплошных долбо*бов.. Ну не верю!)))

    (ответить)

  6. slash-lfc 02.10.2021 19:20 # slash-lfc
    Пидорастерка опять возбудилась, уже надрачивает на Чика АХАХАХАХАХАХХАХА

    (ответить)

  7. animadora 02.10.2021 19:17 # animadora
    Ещё Тимо отмечу, очень старался и 2 гола забил, реальных гола. Аткинсон, маразматик, выглядит как старикан. Как он судит, дебил?

    (ответить)

  8. true-manc 02.10.2021 19:14 # true-manc
    Это совершенно новые пенисы

    (ответить)

  9. thegodfather 02.10.2021 19:13 # thegodfather
    Бля лофтус это рили открытие пока... Топарит. Сауоя заверните симену обратно...хотя мод затащит кал и ка для нас... Тупо 3 состава уехеххехехе

    (ответить)

  10. superperez101 02.10.2021 19:12 # superperez101
    Насосали на левую кк, весь Челси в этом
    Чукотка без идеи и без игры

    (ответить)

  11. admet 02.10.2021 19:12 # admet
    Подкат на Аспи был жёсткий и мог окончится плачевно. Когда Аткинсон дал жёлтую карточку я уже стал его материть за явную предвзятость, но он ска исправился с помощью вара, вар сегодня был одним из главных героев.

    (ответить)

  12. thegodfather 02.10.2021 19:11 # thegodfather
    Лофтус бист. Зачем сауля брали непонятно)

    (ответить)

  13. liverpo0ol 02.10.2021 19:10 # liverpo0ol
    02.10.2021 19:01 #
    bezviz

    очень крутая и большая победа Челси, это не просто победа, это показатель мощи команды, способности превозмогать все тяготы и преграды на своем пути

    Источник: http://fapl.ru/posts/88700/?c=1

    (ответить)

  14. vagifspurs 02.10.2021 19:09 # vagifspurs
    Отскочили пенсы, ничья справедливый результат. Судья вытащил верников.

    (ответить)

  15. jirrort 02.10.2021 19:09 # jirrort
    Тимо Вернер НЕ лох!

    (ответить)

  16. intellect 02.10.2021 19:09 # intellect
    Просьба, на секунду упадите на колени перед Императорами альбиона! ... спасибо

    (ответить)

  17. animadora 02.10.2021 19:08 # animadora
    Всех болельщиков с победой, очень порадовал Чилуэл.

    (ответить)

  18. chelsiukpro 02.10.2021 19:08 # chelsiukpro
    Всех СИНИХ с ПОБЕДОЙ! Тяжёлый дождливый день но вытянули.. Рад за Вернера что забил а то точно не прёт его с офицальными голами! Столько отменёных не у кого нету в АПЛ! 3 очка есть движемся дальше.

    (ответить)

  19. winnerd 02.10.2021 19:08 # winnerd
    нюхайжопуЧелсипуль

    (ответить)

  20. ba-29 02.10.2021 19:07 # ba-29
    Саутгемптон на равных играл с сити и мю, но императоры на другом уровне!
    C’mon Chelsea, C’mon К P A C U B O !!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: