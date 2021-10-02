Таунсенд объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Вингер "Эвертона" Андрос Таунсенд объяснил, почему он скопировал знаменитое празднование Криштиану Роналду, когда забил против "Манчестер Юнайтед".

Гол Таунсенда на 65-й минуте позволил "ирискам" добыть ничью в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — 1:1.



Отправив мяч в ворота Давида Де Хеа, Андрос подбежал к угловому флажку и отпраздновал свой гол в стиле Роналду, однако 30-летний англичанин вовсе не пытался задеть Криштиану, которому в этом матче отличиться не удалось.



"Это не пародия. Это просто знак уважения парню, который повлиял на мою карьеру. Я провел много часов на тренировочном поле и в видеокомнате, анализируя, как он исполняет свои штрафные, как он финтит и как он посвящает себя футболу".



"Так что это была не пародия, это знак уважения одному из моих идолов. Наверное, я недостаточно серьезно к этому отнесся и не исполнил надлежащим образом", — сообщил Таунсенд BBC.