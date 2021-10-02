Хески будет отвечать за женский футбол в "Лестере"

Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески был назначен главой департамента женского футбола "Лестера".

43-летний Хески сам является воспитанником академии "Лестера", сыграв более 500 матчей в Премьер-Лиге и забив 110 голов за свою насыщенную карьеру.



Последние 12 месяцев Эмиль помогал женской команде "лис" в качестве амбассадора и ментора, а теперь он будет отвечать за весь женский футбол в клубе на всех возрастных уровнях.