"Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном"

Андрос Таунсенд "Манчестер Юнайтед" во втором подряд домашнем матче Премьер-Лиги остался без победы, сыграв вничью с "Эвертоном" — 1:1.

Относительно победы 2:1 над "Вильярреалом" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, введя в стартовый состав Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаку, Фреда, Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Криштиану Роналду расположился среди запасных.

Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес лишь ввел в стартовый состав Энтони Гордона, который заменил Алекса Ивоби.

"Юнайтед" довольно бодро начал матч, а Мартиаль даже опасно пробил головой, но не попал в створ.

"Эвертон" впервые мог ответить на 11-й минуте. Саломону Рондону предоставилась возможность выйти один на один, однако 32-летний венесуэлец побежал в прорыв словно хромая лошадь и пробил неточно.

На 21-й минуте ударом головой из центра штрафной площади после подачи Фреда отметился Кавани — Джордан Пикфорд выручил гостей.

Вскоре в игре возникла небольшая потасовка, однако рефери Майкл Оливер, равнодушно понаблюдав выяснениями игроками отношений, даже не достал "горчичника".

На 33-й минуте Давид Де Хеа ответил своим сейвом, отразив дальний удар Демарая Грея. "Эвертон" не владел много мячом, но атаковал ничуть не хуже соперника — еще несколько попыток пробить были заблокированы защитниками "Юнайтед".

Ближе к перерыву игра стала затухать, но тут-то и случился гол. На 43-й минуте Бруну Фернандеш оказался на подступах к штрафной, откуда отдал пас на левый край площадки свободному Мартиалю, а тот пробил в касание — 1:0.

Во втором тайме игра шла без моментов, даже после появления на замену Роналду. Это ожидание было прервано на 65-й минуте, когда Абдулай Дукуре запустил в прорыв Андроса Таунсенда, а тот вышел один на один и покатил мяч мимо Де Хеа — 1:1.

Ничейный счет "дьяволов" не устраивал, поэтому они увеличили давление и стали еще больше владеть мячом, но с созданием моментов по-прежнему было туго.

Роналду впервые себя обнаружил на 74-й минуте, пробивая с острого угла, однако промахнулся.

"Ириски" уверенно выдерживали давление, а на 85-й минуте ответили. После неудачного розыгрыша углового мяч был возвращен в штрафную, и Йерри Мина замкнул прострел Тома Дэвиса вдоль ворот. Однако радость гостей была прервана системой VAR — офсайд.

Натиск "Юнайтед" в концовке остался таким же невнятным, ничейный счет не изменился.

Дожать "Эвертон", как "Вильярреал", у "Юнайтед" не вышло. У "дьяволов" практически не было моментов во втором тайме, и хозяевам еще стоит благодарить Дэвиса, что тот не решился бит сам, а покатил на находившегося в офсайде Мину.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 16:30

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Последние комментарии:




  1. animadora 02.10.2021 17:33 # animadora
    Как же Олежка похож на телепузика, когда он голу радовался, я чуть не обоссался. У него все движения как у дауна. Когда же нормальный тренер к манкам придёт, команда-то не плохая.

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  2. easports 02.10.2021 17:26 # easports
    Приятно со стороны читать как болелы МЮ разбирают дела клуба и Олега с командой :D
    Так переживают)

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  3. electric 02.10.2021 17:24 # electric
    комментатор долпоеп за чукотку топит чтоле?

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  4. division 02.10.2021 17:18 # division
    Очередного топа вырастили в своей академии

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  5. thegodfather 02.10.2021 17:09 # thegodfather
    Голик

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  6. karatel228 02.10.2021 17:04 # karatel228
    Обосралси прое6ет

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  7. tursa 02.10.2021 17:00 # tursa
    кто теперь виноват?

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  8. warham 02.10.2021 17:00 # warham
    А ведь Роналда весь второй тайм кричал, чтобы ему быстрее доставляли мяч, но у Сульшер в блокнотике было написано только одно слово: Shot!

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  9. skydreams 02.10.2021 16:59 # skydreams
    збс что слили мс и юве. с группы выйдем и за чемпик бороться будем, зато у Тухеля бомбануло трох и терь я думаю будет выжимать все соки из футболёров. А то в последнее время казалось, что основа слишком в себя поверила

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  10. thegodfather 02.10.2021 16:56 # thegodfather
    Лофтус и чалоба в основе, неждан)
    Но тухелю лойс

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  11. max-w 02.10.2021 16:54 # max-w
    Сраное руководство терпилы еще долго будут терпеть эту хуету в исполнении олега, два момента за матч, это сильно. Роналду ахуевший, думает куда он попал, держись, чувак, это клуб полон помоечных ходячих недофутболистов с огромными зарплатами.

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  12. skydreams 02.10.2021 16:52 # skydreams
    Вперёд Челси!!!

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  13. inta 02.10.2021 16:50 # inta
    Это всё Клопп виноват!

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  14. zaeba1l 02.10.2021 16:46 # zaeba1l
    Пиздец. посмотрите Википедию.. Там про МЮ бросили писать после 18 года... Забвение скоро.

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  15. keane16 02.10.2021 16:44 # keane16
    Вот это матч, я понимаю. Наконец топ игра, особенно во втором тайме с топовым составом. Могли забивать ещё 4, но было впадлу. Тупо пыль в глаза пустили, чтоб следующие 10 матчей выиграть, а никто и не ожидал. Норм план, кучерявый шарит.

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  16. imf-tau 02.10.2021 16:41 # imf-tau
    Давайте помозгуем. МЮ явно не хватает 2х вещей - игры в позиционке и полузащиты.

    Было ли это до этого сезона у Олега? Да было.
    Было ли это при Моуре? Да, было.

    Раньше были отмазы - надо было усилять защиту (что правда), атакеры были не оч, что и сейчас также, но есть здесь пути усиления.

    В итоге у нас была полная предсезонка со следующими пз -

    ВДБ - не получает времени вообще, кроме шлако матчей. Почему - вопрос только к тренеру.
    Матич - ему было видно что уже 33+, и он стар. Почему не продали - вопрос к тренеру.
    Мате 33+, ему дал тренер годичный контракт.
    Был Фред, что видно что не тянет и слаб для апл. Оставили как есть - решение тренера.
    Был Мактоминей, что бокс ту бокс, а не 6ка или 8ка. И он средне но играет, но это игрок также тренерский.
    Лингард - было понятно что его НАДО продать пока дают деньги. Тренер струхнул быть жестким.
    Остается Погба и Бруну. И с Погба уже все было ясно - что он хорош в атаке и его надо страховать. И Погба то кстати сейчас пытается - не филонит, он просто такой игрок.Ор плохо обороняется, но в атаке помогал.

    И тренер эту дыру в центре видел и никого не купил, не адресовал. Понадеялся на авось. И проебался. И имхо я не вижу причин Олега сейчас защищать или жалеть - его решения, его ответственность.

    Мой вывод - Олег сам себя закопал по своей неопытности, теперь пусть или до зтимы разбирается или уходит.

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  17. mancunia-planet 02.10.2021 16:40 # mancunia-planet
    Всё как обычно! Пошли все нахуй!

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  18. naby-keita 02.10.2021 16:39 # naby-keita
    успел на 2-тайм, за это время понял, что Мактоминая через 2 действие брак в центре, за счёт чего Эвертон перехватывает мячи и начинает опасные отаки. походу заебался он в одиночку тащить центр, нужен ВДБ рядом

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  19. geniusss 02.10.2021 16:39 # geniusss
    Октябрь настал, Лукаку начнёт божить !!
    В следующие 6 матчей ожидаю от него минимум 10 голов !!

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  20. gucman 02.10.2021 16:38 # gucman
    Санчо=Хадсон Одои
    90 млн - 0 млн

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