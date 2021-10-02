"Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" во втором подряд домашнем матче Премьер-Лиги остался без победы, сыграв вничью с "Эвертоном" — 1:1.

Относительно победы 2:1 над "Вильярреалом" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, введя в стартовый состав Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаку, Фреда, Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Криштиану Роналду расположился среди запасных.



Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес лишь ввел в стартовый состав Энтони Гордона, который заменил Алекса Ивоби.



"Юнайтед" довольно бодро начал матч, а Мартиаль даже опасно пробил головой, но не попал в створ.



"Эвертон" впервые мог ответить на 11-й минуте. Саломону Рондону предоставилась возможность выйти один на один, однако 32-летний венесуэлец побежал в прорыв словно хромая лошадь и пробил неточно.



На 21-й минуте ударом головой из центра штрафной площади после подачи Фреда отметился Кавани — Джордан Пикфорд выручил гостей.



Вскоре в игре возникла небольшая потасовка, однако рефери Майкл Оливер, равнодушно понаблюдав выяснениями игроками отношений, даже не достал "горчичника".



На 33-й минуте Давид Де Хеа ответил своим сейвом, отразив дальний удар Демарая Грея. "Эвертон" не владел много мячом, но атаковал ничуть не хуже соперника — еще несколько попыток пробить были заблокированы защитниками "Юнайтед".



Ближе к перерыву игра стала затухать, но тут-то и случился гол. На 43-й минуте Бруну Фернандеш оказался на подступах к штрафной, откуда отдал пас на левый край площадки свободному Мартиалю, а тот пробил в касание — 1:0.



Во втором тайме игра шла без моментов, даже после появления на замену Роналду. Это ожидание было прервано на 65-й минуте, когда Абдулай Дукуре запустил в прорыв Андроса Таунсенда, а тот вышел один на один и покатил мяч мимо Де Хеа — 1:1.



Ничейный счет "дьяволов" не устраивал, поэтому они увеличили давление и стали еще больше владеть мячом, но с созданием моментов по-прежнему было туго.



Роналду впервые себя обнаружил на 74-й минуте, пробивая с острого угла, однако промахнулся.



"Ириски" уверенно выдерживали давление, а на 85-й минуте ответили. После неудачного розыгрыша углового мяч был возвращен в штрафную, и Йерри Мина замкнул прострел Тома Дэвиса вдоль ворот. Однако радость гостей была прервана системой VAR — офсайд.



Натиск "Юнайтед" в концовке остался таким же невнятным, ничейный счет не изменился.



Дожать "Эвертон", как "Вильярреал", у "Юнайтед" не вышло. У "дьяволов" практически не было моментов во втором тайме, и хозяевам еще стоит благодарить Дэвиса, что тот не решился бит сам, а покатил на находившегося в офсайде Мину.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче