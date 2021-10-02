"Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" во втором подряд домашнем матче Премьер-Лиги остался без победы, сыграв вничью с "Эвертоном" — 1:1.
Относительно победы 2:1 над "Вильярреалом" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, введя в стартовый состав Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаку, Фреда, Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани. Криштиану Роналду расположился среди запасных.
Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес лишь ввел в стартовый состав Энтони Гордона, который заменил Алекса Ивоби.
"Юнайтед" довольно бодро начал матч, а Мартиаль даже опасно пробил головой, но не попал в створ.
"Эвертон" впервые мог ответить на 11-й минуте. Саломону Рондону предоставилась возможность выйти один на один, однако 32-летний венесуэлец побежал в прорыв словно хромая лошадь и пробил неточно.
На 21-й минуте ударом головой из центра штрафной площади после подачи Фреда отметился Кавани — Джордан Пикфорд выручил гостей.
Вскоре в игре возникла небольшая потасовка, однако рефери Майкл Оливер, равнодушно понаблюдав выяснениями игроками отношений, даже не достал "горчичника".
На 33-й минуте Давид Де Хеа ответил своим сейвом, отразив дальний удар Демарая Грея. "Эвертон" не владел много мячом, но атаковал ничуть не хуже соперника — еще несколько попыток пробить были заблокированы защитниками "Юнайтед".
Ближе к перерыву игра стала затухать, но тут-то и случился гол. На 43-й минуте Бруну Фернандеш оказался на подступах к штрафной, откуда отдал пас на левый край площадки свободному Мартиалю, а тот пробил в касание — 1:0.
Во втором тайме игра шла без моментов, даже после появления на замену Роналду. Это ожидание было прервано на 65-й минуте, когда Абдулай Дукуре запустил в прорыв Андроса Таунсенда, а тот вышел один на один и покатил мяч мимо Де Хеа — 1:1.
Ничейный счет "дьяволов" не устраивал, поэтому они увеличили давление и стали еще больше владеть мячом, но с созданием моментов по-прежнему было туго.
Роналду впервые себя обнаружил на 74-й минуте, пробивая с острого угла, однако промахнулся.
"Ириски" уверенно выдерживали давление, а на 85-й минуте ответили. После неудачного розыгрыша углового мяч был возвращен в штрафную, и Йерри Мина замкнул прострел Тома Дэвиса вдоль ворот. Однако радость гостей была прервана системой VAR — офсайд.
Натиск "Юнайтед" в концовке остался таким же невнятным, ничейный счет не изменился.
Дожать "Эвертон", как "Вильярреал", у "Юнайтед" не вышло. У "дьяволов" практически не было моментов во втором тайме, и хозяевам еще стоит благодарить Дэвиса, что тот не решился бит сам, а покатил на находившегося в офсайде Мину.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
02.10.2021 16:30
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Последние комментарии:
Как же Олежка похож на телепузика, когда он голу радовался, я чуть не обоссался. У него все движения как у дауна. Когда же нормальный тренер к манкам придёт, команда-то не плохая.
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Приятно со стороны читать как болелы МЮ разбирают дела клуба и Олега с командой :D
Так переживают)
(ответить)
комментатор долпоеп за чукотку топит чтоле?
(ответить)
Очередного топа вырастили в своей академии
(ответить)
Голик
(ответить)
Обосралси прое6ет
(ответить)
кто теперь виноват?
(ответить)
А ведь Роналда весь второй тайм кричал, чтобы ему быстрее доставляли мяч, но у Сульшер в блокнотике было написано только одно слово: Shot!
(ответить)
збс что слили мс и юве. с группы выйдем и за чемпик бороться будем, зато у Тухеля бомбануло трох и терь я думаю будет выжимать все соки из футболёров. А то в последнее время казалось, что основа слишком в себя поверила
(ответить)
Лофтус и чалоба в основе, неждан)
Но тухелю лойс
(ответить)
Сраное руководство терпилы еще долго будут терпеть эту хуету в исполнении олега, два момента за матч, это сильно. Роналду ахуевший, думает куда он попал, держись, чувак, это клуб полон помоечных ходячих недофутболистов с огромными зарплатами.
(ответить)
Вперёд Челси!!!
(ответить)
Это всё Клопп виноват!
(ответить)
Пиздец. посмотрите Википедию.. Там про МЮ бросили писать после 18 года... Забвение скоро.
(ответить)
Вот это матч, я понимаю. Наконец топ игра, особенно во втором тайме с топовым составом. Могли забивать ещё 4, но было впадлу. Тупо пыль в глаза пустили, чтоб следующие 10 матчей выиграть, а никто и не ожидал. Норм план, кучерявый шарит.
(ответить)
Давайте помозгуем. МЮ явно не хватает 2х вещей - игры в позиционке и полузащиты.
Было ли это до этого сезона у Олега? Да было.
Было ли это при Моуре? Да, было.
Раньше были отмазы - надо было усилять защиту (что правда), атакеры были не оч, что и сейчас также, но есть здесь пути усиления.
В итоге у нас была полная предсезонка со следующими пз -
ВДБ - не получает времени вообще, кроме шлако матчей. Почему - вопрос только к тренеру.
Матич - ему было видно что уже 33+, и он стар. Почему не продали - вопрос к тренеру.
Мате 33+, ему дал тренер годичный контракт.
Был Фред, что видно что не тянет и слаб для апл. Оставили как есть - решение тренера.
Был Мактоминей, что бокс ту бокс, а не 6ка или 8ка. И он средне но играет, но это игрок также тренерский.
Лингард - было понятно что его НАДО продать пока дают деньги. Тренер струхнул быть жестким.
Остается Погба и Бруну. И с Погба уже все было ясно - что он хорош в атаке и его надо страховать. И Погба то кстати сейчас пытается - не филонит, он просто такой игрок.Ор плохо обороняется, но в атаке помогал.
И тренер эту дыру в центре видел и никого не купил, не адресовал. Понадеялся на авось. И проебался. И имхо я не вижу причин Олега сейчас защищать или жалеть - его решения, его ответственность.
Мой вывод - Олег сам себя закопал по своей неопытности, теперь пусть или до зтимы разбирается или уходит.
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Всё как обычно! Пошли все нахуй!
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успел на 2-тайм, за это время понял, что Мактоминая через 2 действие брак в центре, за счёт чего Эвертон перехватывает мячи и начинает опасные отаки. походу заебался он в одиночку тащить центр, нужен ВДБ рядом
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Октябрь настал, Лукаку начнёт божить !!
В следующие 6 матчей ожидаю от него минимум 10 голов !!
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Санчо=Хадсон Одои
90 млн - 0 млн
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