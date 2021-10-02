Тухель: "Мы хотим больше от Хаверца"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет больше от нападающего Кая Хаверца.

Хаверц вписал свое имя в историю "Челси", забив победный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в мае.



Тухель надеялся, что тот гол станет переломным моментом для Хаверца, но Кай не спешит проявлять себя в новом сезоне, и это вызывает недоумение у Тухеля. Томас чувствует, что вся его команда не до конца оправдывает возросшие ожидания.



"Он вернулся к предсезонной подготовке с другим настроем, он по-другому тренировался, более зрело используя свое тело".



"Да, я не стесняюсь говорить, что мы ожидаем чаще видеть это в матчах. В то же время я чувствую, что вся команда испытывает небольшие проблемы с тем, чтобы соответствовать ожиданиям".



"Я не знаю, почему. Может быть, это из-за нашего успеха. Может быть, это из-за самих ожиданий, которые приходят с успехом. Очень важно, чтобы мы сбросили этот груз со своих плеч и сосредоточились на том, что важно".



"Абсолютно, мы хотим больше от Кая. Мы хотим, чтобы он давал нам больше, учитывая его талант. Никто не злится на него. Но раз ты играешь за "Челси", мы хотим, чтобы ты делал это как можно лучше", — цитирует Тухеля ESPN.