Габриэль назвал "главную сложность" в процессе адаптации в "Арсенале"
Бразильский защитник "Арсенала" Габриль Магальяэс назвал "главную сложность", с которой он столкнулся в процессе адаптации в Премьер-Лиге.
Чудесное преображение "Арсенала" в этом сезоне не в последнюю очередь связано с возвращением в стартовый состав 23-летнего Габриэля. "Канониры" проиграли все три матча без него и выиграли все три с ним.
Габриэль присоединился к "Арсеналу" еще в сентябре 2020 из "Лилля" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов, но только сейчас начинает обретать уверенность.
"Думаю, язык был главной сложностью в процессе моей адаптации. У нас много игроков, которые говорят по-французски, по-португальски, по-испански, но в этой стране тебе нужно говорить по-английски, и мне это было тяжело".
"Мой английский до сих пор не идеален, но определенно лучше, чем раньше, и это очень мне помогает", — цитирует Габриэля Daily Mirror.
02.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
По-моему, сейчас это не должно быть проблемой. Что только не придумали для освоения языка в кратчайшие сроки. Было бы желание, то он бы уже заговорил как настоящий кокни, живя в Лондоне)))
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