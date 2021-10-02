Габриэль назвал "главную сложность" в процессе адаптации в "Арсенале"

Бразильский защитник "Арсенала" Габриль Магальяэс назвал "главную сложность", с которой он столкнулся в процессе адаптации в Премьер-Лиге.

Чудесное преображение "Арсенала" в этом сезоне не в последнюю очередь связано с возвращением в стартовый состав 23-летнего Габриэля. "Канониры" проиграли все три матча без него и выиграли все три с ним.



Габриэль присоединился к "Арсеналу" еще в сентябре 2020 из "Лилля" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов, но только сейчас начинает обретать уверенность.



"Думаю, язык был главной сложностью в процессе моей адаптации. У нас много игроков, которые говорят по-французски, по-португальски, по-испански, но в этой стране тебе нужно говорить по-английски, и мне это было тяжело".



"Мой английский до сих пор не идеален, но определенно лучше, чем раньше, и это очень мне помогает", — цитирует Габриэля Daily Mirror.