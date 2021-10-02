Мойес хочет, чтобы Антонио забил 20 голов в этом сезоне

Дэвид Мойес и Мичейл Антонио Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес поставил перед своим нападающим Мичейлом Антонио цель забить 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

Не имея в составе чистого нападающего, Мойес принялся наигрывать на острие атаке Антонио, и тот великолепно проявляет себя в этой роли, отличившись пять раз в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги.

Теперь Мойес хочет, чтобы Мичейл стал первым за последние 35 лет игроком "Вест Хэма", сумевшим взять рубеж в 20 голов за сезон в рамках высшего дивизиона.

"Для нас очень важно обладать нападающим, который показывает такую результативность, потому что тогда мы точно будем близки к вершине. Недавний гол Мича на 90-й минуте был настоящей магией, и тебе нужен такой центральный форвард".

"Вы видели, как нечто подобное делает Роналду в "Манчестер Юнайтед". Вы видели, как это бодрит команду и весь клуб. Так же и с нами, когда мы вырвали три очка у "Лидса".

"Думаю, Мич должен поставить перед собой цель взять планку в 20 голов. Он должен к этому стремиться. Ему это определенно по силам".

"Он забил 10 в прошлом году. Я бы посоветовал ему как можно скорее забить 10 голов, а дальше посмотрим, что он сможет сделать сверх этого", — цитирует Мойеса Daily Mail.


Метки Антонио, Вест Хэм, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 14:00

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