Мерсон: "Нуну потерял контроль над игроками "Тоттенхэма"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту уже утратил контроль над игроками своей команды.

К воскресному матчу против "Астон Виллы" подопечные Нуну подходят с тремя поражениями кряду в Премьер-Лиге. Мерсон уверен, что президент "шпор" Даниэль Леви не будет церемониться с португальским специалистом, если эта неудачная серия не прервется.



"Нуну потерял контроль над игроками "Тоттенхэма", и если они проиграют на этих выходных, я не думаю, что он переживет международный перерыв. Думаю, у него есть 90 минут против "Астон Виллы", чтобы изменить ситуацию. Даниэль Леви — не простофиля. Он знает, когда тренер и игроки больше не могут работать вместе".



"Посмотрите сами. Нуну уже потерял контроль над раздевалкой. Окончательно и безвозвратно. Они не выглядят заинтересованными", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.