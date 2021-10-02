Тухель возразил Конте насчет Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не согласился с Антонио Конте, который заподозрил, что "синие" не знают, как правильно использовать нападающего Ромелу Лукаку.

После поражения "Челси" от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов на текущей неделе (1:0) Конте предположил, что Тухель пока не разобрался, как использовать сильные стороны Лукаку.



Томас уважает мнение одного из своих предшественников, но считает, что делать выводы по одному матчу неправильно.



"Вот бы его (Конте) было спросить после матча с "Тоттенхэмом".



"Конечно, если посмотреть отдельно взятый матч против "Ювентуса", то он прав в этом отношении, и его пригласили в телевизионную студию, чтобы анализировать эту отдельную игру. Так что он бесспорно прав".



"Но этот матч не был похож на остальные. Если он посмотрит другие матчи, то, возможно, почувствует, что он не прав. Однако я не обижаюсь. Я видел его выступление, еще стоя в душе в отеле перед матчем", — цитирует Тухеля Goal.