Артета: "Я все объяснил Лено"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что подробно объяснил голкиперу Бернду Лено, почему тот лишился места в стартовом составе.

На днях Лено пожаловался, что Артета без четкой причины отправил его в запас и теперь выпускает на ворота Аарона Рамсдейла.



Микелю удивительно слышать такие слова от своего подопечного, потому что Бернду было дано объяснение.



"Я провел очень четкий разговор с ним за 48 часов до того, как принять решение. Конечно, содержание любого такого разговора является приватным, и я не собираюсь обсуждать это с медиа".



"Я ожидаю от него того же, что он делает каждый день. Ожидаю, что он будет тренироваться так, как он тренируется, и вести себя так, как ведет. Он должен помогать другим голкиперам, а другие голкиперы — ему", — цитирует Артету ESPN.