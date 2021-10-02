Артета: "Я все объяснил Лено"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что подробно объяснил голкиперу Бернду Лено, почему тот лишился места в стартовом составе.
На днях Лено пожаловался, что Артета без четкой причины отправил его в запас и теперь выпускает на ворота Аарона Рамсдейла.
Микелю удивительно слышать такие слова от своего подопечного, потому что Бернду было дано объяснение.
"Я провел очень четкий разговор с ним за 48 часов до того, как принять решение. Конечно, содержание любого такого разговора является приватным, и я не собираюсь обсуждать это с медиа".
"Я ожидаю от него того же, что он делает каждый день. Ожидаю, что он будет тренироваться так, как он тренируется, и вести себя так, как ведет. Он должен помогать другим голкиперам, а другие голкиперы — ему", — цитирует Артету ESPN.
02.10.2021 11:00
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Пора в Германию, Бернд.
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