Клопп: "Мне нравится Пеп"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался в симпатиях к своему коллеге Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити".
Этот уикенд будет отмечен очередным ожидаемым фанатами с нетерпением противостоянием Клоппа и Гвардиолы.
Клопп и Гвардиола регулярно спорят друг с другом в прессе, однако Юрген уверяет, что вовсе не пытается вывести оппонента из себя.
"Не уверен, говорил ли я это когда-нибудь Пепу, но он мне нравится. Это правда".
"Время от времени он злится на меня из-за того, что я говорю на пресс-конференциях, но у меня никогда нет умысла сказать что-нибудь плохое насчет его или "Манчестер Сити".
"Просто кто-то из персонала "Сити говорит ему: "Клопп сказал то или это". И тогда я вижу, что он становится по-настоящему злым на своей пресс-конференции. Прошу прощения за это".
"Я очень уважаю его, и, как я уже говорил прежде, мы (тренеры) думаем, что многое знает друг о друге, но на самом деле это не так".
"Мы встречаемся только во время футбольных матчей, плюс пару лет назад мы с семьями пересеклись на церемонии вручения наград в Манчестере".
"Могу сказать, что человек с такой семьей, как у Пепа Гвардиолы, должен быть хорошим человеком, потому что у него выдающиеся дети, и это важно для меня".
"А что бы он ни говорил во время матча, что бы я ни говорил... Мы оба отчаянно хотим победить, и мы совершенно разные личности".
"Тем не менее, он мне нравится, и я уважаю его. Противостоять его командам — одно из самых сложных испытаний для всех тренеров, потому что его команды хороши".
"Стоит тебе совершить ошибку, и тебя накажут. С "Манчестер Сити" так почти всегда, поэтому тебе лучше много не ошибаться", — цитирует Клоппа The Independent.
02.10.2021 10:00
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Каждый раз друг другу жoпу лижут перед матчами это пи3дец)
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Два ноунейма без истории.
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