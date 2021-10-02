Клопп: "Мне нравится Пеп"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался в симпатиях к своему коллеге Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити".

Этот уикенд будет отмечен очередным ожидаемым фанатами с нетерпением противостоянием Клоппа и Гвардиолы.



Клопп и Гвардиола регулярно спорят друг с другом в прессе, однако Юрген уверяет, что вовсе не пытается вывести оппонента из себя.



"Не уверен, говорил ли я это когда-нибудь Пепу, но он мне нравится. Это правда".



"Время от времени он злится на меня из-за того, что я говорю на пресс-конференциях, но у меня никогда нет умысла сказать что-нибудь плохое насчет его или "Манчестер Сити".



"Просто кто-то из персонала "Сити говорит ему: "Клопп сказал то или это". И тогда я вижу, что он становится по-настоящему злым на своей пресс-конференции. Прошу прощения за это".



"Я очень уважаю его, и, как я уже говорил прежде, мы (тренеры) думаем, что многое знает друг о друге, но на самом деле это не так".



"Мы встречаемся только во время футбольных матчей, плюс пару лет назад мы с семьями пересеклись на церемонии вручения наград в Манчестере".



"Могу сказать, что человек с такой семьей, как у Пепа Гвардиолы, должен быть хорошим человеком, потому что у него выдающиеся дети, и это важно для меня".



"А что бы он ни говорил во время матча, что бы я ни говорил... Мы оба отчаянно хотим победить, и мы совершенно разные личности".



"Тем не менее, он мне нравится, и я уважаю его. Противостоять его командам — одно из самых сложных испытаний для всех тренеров, потому что его команды хороши".



"Стоит тебе совершить ошибку, и тебя накажут. С "Манчестер Сити" так почти всегда, поэтому тебе лучше много не ошибаться", — цитирует Клоппа The Independent.