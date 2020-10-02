Сульшер отрицает, что Роналду попросил быстрее доставлять до него мяч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду попросил доставлять до него мяч быстрее.

В пятницу утром издание ESPN выпустило материал о том, что Роналду упрекнул Сульшера и партнеров по команде насчет скорости перехода в атаку.



Естественно Сульшера не могли об этом не спросить во время его пресс-конференции позже днем. Даже если бы такой разговор был, публика об этом не узнала бы, уверяет Оле Гуннар.



"О, да, очередная история. Вау, что можно на это ответить?"



"О чем бы мы ни говорили, это остается между нами. Но такого рода беседы у нас не было, скажем так", — цитирует Сульшера talkSPORT.