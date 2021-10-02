"Манчестер Сити" интересуется Пау Торресом

"Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торресу.

В данный момент "Сити" прекрасно укомплектован в центре обороны. Здесь главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может рассчитывать на Рубена Диаша, Эмерика Лапорта, Джона Стоунса и Натана Аке.



Однако Marca утверждает, что спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн "очень давно" следит за Торресом и готов приобрести своего соотечественника, если к тому сложатся обстоятельства.



"Горожане" составили подробное досье на Пау, который провел 44 матча за "Вильярреал" в прошлом сезоне, выиграв с командой Унаи Эмери Лигу Европы.



В этом сезоне Торрес вместе с "Вильярреалом" выступает уже в Лиге Чемпионов, что может стать трамплином к переезду 24-летнего испанца в Премьер-Лигу.



Добавим, в прошлом интерес к Пау приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму".