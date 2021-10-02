"Манчестер Сити" интересуется Пау Торресом

Пау Торрес "Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торресу.

В данный момент "Сити" прекрасно укомплектован в центре обороны. Здесь главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может рассчитывать на Рубена Диаша, Эмерика Лапорта, Джона Стоунса и Натана Аке.

Однако Marca утверждает, что спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн "очень давно" следит за Торресом и готов приобрести своего соотечественника, если к тому сложатся обстоятельства.

"Горожане" составили подробное досье на Пау, который провел 44 матча за "Вильярреал" в прошлом сезоне, выиграв с командой Унаи Эмери Лигу Европы.

В этом сезоне Торрес вместе с "Вильярреалом" выступает уже в Лиге Чемпионов, что может стать трамплином к переезду 24-летнего испанца в Премьер-Лигу.

Добавим, в прошлом интерес к Пау приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму".


Метки Вильярреал, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2021 08:00

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  1. naby-keita 02.10.2021 08:01 # naby-keita
    ипать позорники) каждый сезон новый центральный защитник, ору

    (ответить)

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