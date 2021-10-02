Гвардиола уверен, что атмосфера "Энфилда" не испугает "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команду не испугать атмосферой "Энфилда".

В прошлом сезоне "Сити" одержал свою первую за 18 лет победу на поле "Ливерпуля" — 1:4. В силу коронавирусных ограничений тот матч проходил без зрителей.



В воскресенье, когда "горожане" вновь отправятся к "Ливерпулю", "Энфилд" будет переполнен, однако Гвардиола только рад возвращению зрителей.



"Может ли атмосфера "Энфилда" нас запугать? Дело не в этом. Дело в мастерстве твоего соперника. Если ты не победил, значит соперник был лучше. Мы стараемся выигрывать матчи и с зрителями, и без".



"Я очень доволен, что "Энфилд" снова полон, и мы отправимся туда, чтобы сыграть в свой футбол. Это славно, что люди вернулись и могут наслаждаться великолепной атмосферой".



"Надеюсь, мы справимся с этим. Я практически уверен, что мои игроки предпочли бы сыграть на "Энфилде" со зрителями, нежели без".



"Я не знаю причин, почему мы не побеждали на "Энфилде" 18 лет. В мои пять лет этого не происходило, потому что у них исключительная команда", — цитирует Гвардиолу ESPN.