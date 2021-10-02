Сульшер развеял опасения насчет формы Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер развеял опасения насчет формы вингера Джейдона Санчо.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" Санчо до сих пор не совершил ни одного результативного действия, хотя в прошлом сезоне забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.



Приглашая Санчо в сборную Англии на текущей неделе, наставник "трех львов" Гарет Саутгейт сказал, что своей формой Джейдон не заслуживает вызова, однако национальная команда хочет выразить доверие игроку.



Сульшер же считает, что Санчо очень достойно отыграл свои 75 минут против "Вильярреала" в среду вечером, и ни о каком упадке формы говорить нельзя.



"Он (Саутгейт) сказал это до вечера среды или после? Потому что в среду Джейдон был исключительно хорош, он был заряжен. Трибуны обожают его, и я думаю, он почувствовал эту связь".



"Он был напорист, играл с позитивным настроем, несколько раз проходил крайнего защитника на своем фланге. Да, он не забил, но я подумал: "Да, это тот самый Джейдон, и мы будем часто это видеть".



"Гарет также сказал, что Джейдон знает, как в него верит сборная Англии и как много усилий сборная Англии инвестировала в него", — цитирует Сульшера The Independent.