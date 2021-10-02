7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 октября, шестью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" изрядно пощекотал нервы своим фанатам в матче Лиги Чемпионов посреди недели, но для Оле Гуннара Сульшера важнее всего, что его команда победила. "Эвертон" пропустил 10 голов в своих четырех последних выездных поединках чемпионата — как и в 14 предыдущих. За последние 14 лет "красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение от "ирисок" во всех соревнованиях, да и то — на "Гудисон Парк" (4:0 в 2019).



В лазарете "Юнайтед" остаются Харри Магуайр, Амад Траоре и Маркус Рэшфорд. Люк Шоу оправился после болезни.



Среди потерь "Эвертона" значатся Шеймус Коулмен, Андре Гомеш, Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин. Жан-Филипп Гбамен залечил бедро. Алекс Ивоби под вопросом.



БЕРНЛИ — НОРВИЧ 17:00



Это будет встреча двух худших на данный момент команд, и если "Норвич" вполне занимает свое место, то "Бернли" непривычно видеть на предпоследней строчке. "Канарейки" проиграли все 16 своих последних матчей в Премьер-Лиге с общим счетом 3:40. "Бордовые" потерпели только одно поражение в 11 последних встречах с "Норвичем" в чемпионате (8 побед, 2 ничьи).



Вингер "Бернли" Максвел Корне вне игры с травмой задней поверхности бедра. Матей Выдра и Джей Родригес снова в строю.



"Норвич" по-прежнему лишен Кристофа Циммермана, Пшемыслава Плахеты, Тодда Кантуэлла и Сэма Байрама. Билли Гилмор под вопросом из-за проблем со стопой.



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



От "Челси" ожидают реакции на поражения от "Манчестер Сити" и "Ювентуса" с одинаковым счетом 0:1. Внезапно, оказалось, что "синие" не такие уж неуязвимые, а на Ромелу Лукаку есть управа. Дела "Саутгемптона" еще хуже — "святые" не знают побед уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду, в пяти из них даже не забивая. В 11 последних встречах этих соперников в рамках чемпионата "Челси" потерпел только одно поражение — 0:2 в декабре 2019 (7 побед, 3 ничьи).



Полузащитник "Челси" Нголо Канте все еще на самоизоляции. У Риса Джеймса и Кристиана Пулишича проблемы с лодыжкой, но Мейсон Маунт уже в строю.



Нападающий Армандо Бройя не поможет "Саутгемптону" из-за условий своей аренды. Стюарту Армстронгу предстоит фитнес-тест. Тео Уолкотт залечил икроножную мышцу.



ЛИДС — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" пока очень слабо выглядит в своем втором сезоне после возвращения в Премьер-Лигу, а все три своих очка набрал за счет ничейных результатов. "Уотфорд" в прошлый уикенд одолел "Норвич" со счетом 1:3, прервав серию из восьми выездных поражений в Премьер-Лиге. "Белые" одержали только одну победу в 10 последних встречах с "шершнями" во всех соревнованиях.



Защитник "Лидса" Паскаль Стрейк возвращается после трехматчевой дисквалификации. Люк Эйлинг, Робин Кох и Патрик Бэмфорд по-прежнему вне игры, но Диего Льоренте и Рафинья уже поправились.



Полузащитник "Уотфорда" Питер Этебо выбыл из строя на пять месяцев с повреждением мениска. Том Клеверли оправился после сотрясения, Даниэль Бахманн залечил колено.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 17:00



"Вулверхэмптон" выиграл два из трех последних матчей и, наконец, дождался первого после страшной травмы гола Рауля Хименеса. А вот "Ньюкасл" не одержал ни одной победы в шести первых поединках нового сезона Премьер-Лиги, что случилось уже в четвертый раз за семь лет. Девять из 12 встреч этих соперников в Премьер-Лиге завершились вничью, включая последние пять со счетом 1:1.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Хонни, Йерсона Москеры и Педру Нет, но Райан Аит-Нури уже поправился.



Джо Уиллок решил свои проблемы с пальцем ноги. Каллум Уилсон, Джамаал Ласселлс и Джонджо Шелви покинут лазарет "Ньюкасла" только после международного перерыва.



БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



Минувшим летом "Брайтон" продал защитника Бена Уайта в "Арсенал" за 50 миллионов фунтов и словно не стал слабее. В этом календарном году "чайки" провели семь "сухих" домашних матчей в Премьер-Лиге — только у "Манчестер Сити" и "Челси" больше. "Канониры" находятся в прекрасном настроении после трех побед кряду в чемпионате, включая 3:1 против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд. "Арсенал" выиграл обе встречи с "Брайтоном" в прошлом сезоне, но в целом может похвастать только тремя победами в восьми встречах в рамках Премьер-Лиги (2 ничьи, 3 поражения).



"Брайтону" предстоит оценить состояние полузащитника Ива Биссума, который пропустил два последних матча из-за проблем с коленом. Данни Уэлбек, Стивен Альсате, Энок Мвепу и Адам Уэбстер точно не сыграют.



Единственной потерей "Арсенала" является полузащитник Гранит Джака, который пропустит около трех месяцев с травмой колена.