ФИФА собирается перенести клубный Чемпионат Мира на 2022 год

Клубный Чемпионат Мира, в котором предстоит принять участие "Челси", будет перенесен на 2022 год.

Изначально клубный Чемпионат Мира был запланирован на 9-19 декабря этого года, однако Япония заранее уведомила ФИФА, что из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в стране не сможет принять турнир.



Как стало известно ESPN, ФИФА уже ищет новое место для проведения клубного Чемпионата Мира, который будет перенесен с декабря на, вероятно, февраль — равно как это было год назад.



Перенос турнира с декабря стал бы хорошей новостью для "Челси", поскольку график матчей английских команд под занавес календарного года традиционно зашкаливает.



Например, прямо сейчас в календаре "синих" на декабрь уже есть семь матчей. Клубный Чемпионат Мира мог бы добавить к ним еще два.



Добавим, что европейцы выигрывали все восемь последних клубных Чемпионатов Мира — с момента, как "Челси" уступил трофей "Коринтиансу" в декабре 2012.