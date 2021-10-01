Сульшер недоволен, что МЮ играет с "Эвертоном" в полдень субботы

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер недоволен, что его команда проводит матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в полдень субботы, до этого сыграв в среду вечером в Лиге Чемпионов.

По мнению Сульшера, матч против "ирисок" вполне можно было бы провести и в воскресенье — например, вместо противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которые оба играли в Лиге Чемпионов во вторник.

"У меня абсолютно нет объяснений этому — хотя, это же телевидение. Полное отсутствие здравого смысла. В прошлом году был тот же сценарий, когда мы вернулись из Турции".

"Нам придется приложить усилия. Важно, что у нас будет поддержка своих трибун. Мы и "Челси" играли в среду вечером. Мы легко бы могли провести свой матч в воскресенье, а "Ливерпуль" и "Сити" сыграли бы в субботу. Но здравый смысл уже не такой здравый", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 01.10.2021 23:07 # superperez101
    ливерпуль сити поставили в прайм-тайм
    а мю эвертон так себе вывеска на фоне совершенно невнятной игры юнайтед

    теоретически могли поменять на вест хэм брентфорд, но никак не на то, чего хочет этот щенок

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  2. tsygvintsev 01.10.2021 22:56 # tsygvintsev
    В среду вообще-то играли в Лиге Чемпионов, а не в Премьер-Лиге
    Автору статьи и переводчику минус

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  3. mancunia-planet 01.10.2021 22:41 # mancunia-planet
    Какой блеать может быть здравый смысл на этой Земле в любой сфере жизни.

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