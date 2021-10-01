Сульшер недоволен, что МЮ играет с "Эвертоном" в полдень субботы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер недоволен, что его команда проводит матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в полдень субботы, до этого сыграв в среду вечером в Лиге Чемпионов.

По мнению Сульшера, матч против "ирисок" вполне можно было бы провести и в воскресенье — например, вместо противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которые оба играли в Лиге Чемпионов во вторник.



"У меня абсолютно нет объяснений этому — хотя, это же телевидение. Полное отсутствие здравого смысла. В прошлом году был тот же сценарий, когда мы вернулись из Турции".



"Нам придется приложить усилия. Важно, что у нас будет поддержка своих трибун. Мы и "Челси" играли в среду вечером. Мы легко бы могли провести свой матч в воскресенье, а "Ливерпуль" и "Сити" сыграли бы в субботу. Но здравый смысл уже не такой здравый", — цитирует Сульшера Daily Mail.