Сульшер недоволен, что МЮ играет с "Эвертоном" в полдень субботы
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер недоволен, что его команда проводит матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в полдень субботы, до этого сыграв в среду вечером в Лиге Чемпионов.
По мнению Сульшера, матч против "ирисок" вполне можно было бы провести и в воскресенье — например, вместо противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которые оба играли в Лиге Чемпионов во вторник.
"У меня абсолютно нет объяснений этому — хотя, это же телевидение. Полное отсутствие здравого смысла. В прошлом году был тот же сценарий, когда мы вернулись из Турции".
"Нам придется приложить усилия. Важно, что у нас будет поддержка своих трибун. Мы и "Челси" играли в среду вечером. Мы легко бы могли провести свой матч в воскресенье, а "Ливерпуль" и "Сити" сыграли бы в субботу. Но здравый смысл уже не такой здравый", — цитирует Сульшера Daily Mail.
01.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
ливерпуль сити поставили в прайм-тайм
а мю эвертон так себе вывеска на фоне совершенно невнятной игры юнайтед
теоретически могли поменять на вест хэм брентфорд, но никак не на то, чего хочет этот щенок
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В среду вообще-то играли в Лиге Чемпионов, а не в Премьер-Лиге
Автору статьи и переводчику минус
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Какой блеать может быть здравый смысл на этой Земле в любой сфере жизни.
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