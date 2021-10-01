Клопп: "Я бы стал очень плохим Джеймсом Бондом"

Дэниел Крейг Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил себя из претендентов на роль следующего Джеймса Бонда.

Сейчас на экраны выходит очередная часть легендарной кинофраншизы про "агента 007", и уже известно Дэниел Крейг исполняет эту роль в последний раз.

В интервью Джейми Каррагеру из Sky Sports Крейг, фанат "Ливерпуля", шутливо предположил, что Клопп мог бы стать его преемником, однако Юрген не готов к шпионским играм.

"Я не хочу быть Джеймсом Бондом".

"Будучи ребенком, я хотел стать Джеймом Бондом, но то было давно. Пару раз мне посчастливилось встретиться с Дэниелом Крейгом, и я буду скучать по нему как по Джеймсу Бонду".

"Давайте посмотрим, кто станет следующим Джеймсом Бондом, но я в любом случае буду смотреть эти фильмы. Они прошли через всю мою жизнь, я видел их все, начиная с Шона Коннери и Роджера Мура".

"Это отличная история. Спасибо за добрые слова, но я бы стал очень плохим Джеймсом Бондом. Если бы я вышел из воды в купальных шортах, весь мир выключил бы экраны в этот момент. У каждого из нас есть своя работа в жизни. Он должен спасать мир, я — помогать "Ливерпулю" время от времени", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 488

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  1. gio 01.10.2021 21:37 # gio
    Колпп пиздит он в хорошей форме, видимо качается или на химии

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  2. gucman 01.10.2021 21:28 # gucman
    что ни вью - какая-то пое6ота неадекватная, по ходу поехал, немчура, кукухой в лyзepxye совсем)

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  3. gerrard08 01.10.2021 21:19 # gerrard08
    Бондом может быть только брит)

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  4. mancunia-planet 01.10.2021 21:04 # mancunia-planet
    Крэйг самый хреновый Бонд.

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