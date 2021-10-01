Клопп: "Я бы стал очень плохим Джеймсом Бондом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил себя из претендентов на роль следующего Джеймса Бонда.

Сейчас на экраны выходит очередная часть легендарной кинофраншизы про "агента 007", и уже известно Дэниел Крейг исполняет эту роль в последний раз.



В интервью Джейми Каррагеру из Sky Sports Крейг, фанат "Ливерпуля", шутливо предположил, что Клопп мог бы стать его преемником, однако Юрген не готов к шпионским играм.



"Я не хочу быть Джеймсом Бондом".



"Будучи ребенком, я хотел стать Джеймом Бондом, но то было давно. Пару раз мне посчастливилось встретиться с Дэниелом Крейгом, и я буду скучать по нему как по Джеймсу Бонду".



"Давайте посмотрим, кто станет следующим Джеймсом Бондом, но я в любом случае буду смотреть эти фильмы. Они прошли через всю мою жизнь, я видел их все, начиная с Шона Коннери и Роджера Мура".



"Это отличная история. Спасибо за добрые слова, но я бы стал очень плохим Джеймсом Бондом. Если бы я вышел из воды в купальных шортах, весь мир выключил бы экраны в этот момент. У каждого из нас есть своя работа в жизни. Он должен спасать мир, я — помогать "Ливерпулю" время от времени", — цитирует Клоппа The Independent.