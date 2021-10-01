Гвардиола: "Я стал лучше благодаря Клоппу"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что стал лучше благодаря соперничеству с Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

В ближайшее воскресенье Гвардиола в очередной раз встретится с Клоппом, чьи команды в последние годы устанавливали планку в Премьер-Лиге.

Хосеп благодарен, что у него есть такой конкурент, который не дает ему расслабиться и подстегивает работать над собой.

"Команды Юргена Клоппа помогли мне стать более классным тренером. Он вывел меня на новый уровень. Я должен был проявлять себя, я стремился стать лучше. Поэтому я все еще в этом деле".

"С момента моего прихода сюда — возможно, не в первый год — "Ливерпуль" всегда был претендентом".

"В последние четыре года мы постоянно конкурировали друг с другом. Это лучший комплимент для обоих клубов. Но в Премьер-Лиге есть не один и не два, а много команд, способных выиграть лигу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. gio 01.10.2021 21:38 # gio
    ска, лысый когда перед игрой рассыпается в комплиментах потом дерет в игре жестко. Видимо опять педрило что то задумал нехорошее к колбасе

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  2. lfcynwa 01.10.2021 20:16 # lfcynwa
    опять сосутся перед игрой

    взаимное уважение дорогого стоит все-таки

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  3. capkuc 01.10.2021 20:09 # capkuc
    Пусть это прочтёт латентный педераст сру-манк и захлебнётся в своей сперме от дрочки на Пепа и Мансити!

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