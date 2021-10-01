Гвардиола: "Я стал лучше благодаря Клоппу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что стал лучше благодаря соперничеству с Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

В ближайшее воскресенье Гвардиола в очередной раз встретится с Клоппом, чьи команды в последние годы устанавливали планку в Премьер-Лиге.



Хосеп благодарен, что у него есть такой конкурент, который не дает ему расслабиться и подстегивает работать над собой.



"Команды Юргена Клоппа помогли мне стать более классным тренером. Он вывел меня на новый уровень. Я должен был проявлять себя, я стремился стать лучше. Поэтому я все еще в этом деле".



"С момента моего прихода сюда — возможно, не в первый год — "Ливерпуль" всегда был претендентом".



"В последние четыре года мы постоянно конкурировали друг с другом. Это лучший комплимент для обоих клубов. Но в Премьер-Лиге есть не один и не два, а много команд, способных выиграть лигу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.