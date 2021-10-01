Тухель: "Подумал, что Риса вызвали в сборную Англии по водному поло"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не отпустит вызванного в сборную Англии защитника Риса Джеймса.

В прошлый уикенд Джеймс получил травму лодыжки против "Манчестер Сити", пропустив выезд к "Ювентусу" посреди недели.



Несмотря на это, Рис был назван среди игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Андорры и Венгрии.



Тухель считает вызов Джеймса "недоразумением" и уверяет, что Рис не сможет помочь сборной — по крайней мере, футбольной.



"Я подумал, что Риса, возможно, вызвали в сборную Англии по водному поло, потому что в данный момент он тренируется в бассейне".



"Я был слегка удивлен, но отношусь с пониманием. Этому (поездке Джеймса в сборную) не бывать, потому что он тренируется в бассейне. Это не что иное, как недоразумение".



"Связывался ли кто-нибудь из сборной Англии со мной? Представьте, если бы каждый тренер сборной звонил клубному тренеру... В любом случае никто не мог со мной связаться. Клуб всегда на связи, и Петр Чех занимается такими вещами", — цитирует Тухеля Sky Sports.