Тухель: "Подумал, что Риса вызвали в сборную Англии по водному поло"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не отпустит вызванного в сборную Англии защитника Риса Джеймса.
В прошлый уикенд Джеймс получил травму лодыжки против "Манчестер Сити", пропустив выезд к "Ювентусу" посреди недели.
Несмотря на это, Рис был назван среди игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Андорры и Венгрии.
Тухель считает вызов Джеймса "недоразумением" и уверяет, что Рис не сможет помочь сборной — по крайней мере, футбольной.
"Я подумал, что Риса, возможно, вызвали в сборную Англии по водному поло, потому что в данный момент он тренируется в бассейне".
"Я был слегка удивлен, но отношусь с пониманием. Этому (поездке Джеймса в сборную) не бывать, потому что он тренируется в бассейне. Это не что иное, как недоразумение".
"Связывался ли кто-нибудь из сборной Англии со мной? Представьте, если бы каждый тренер сборной звонил клубному тренеру... В любом случае никто не мог со мной связаться. Клуб всегда на связи, и Петр Чех занимается такими вещами", — цитирует Тухеля Sky Sports.
01.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Кто же мог первый написать комментарий под новостью Челси кроме как шлюш? норм он погорел от императоров.
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Бздухель уже обосрался, сейчас крыситься начнет никого в сборные не отпускать
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