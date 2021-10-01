Тухель: "Подумал, что Риса вызвали в сборную Англии по водному поло"

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не отпустит вызванного в сборную Англии защитника Риса Джеймса.

В прошлый уикенд Джеймс получил травму лодыжки против "Манчестер Сити", пропустив выезд к "Ювентусу" посреди недели.

Несмотря на это, Рис был назван среди игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Андорры и Венгрии.

Тухель считает вызов Джеймса "недоразумением" и уверяет, что Рис не сможет помочь сборной — по крайней мере, футбольной.

"Я подумал, что Риса, возможно, вызвали в сборную Англии по водному поло, потому что в данный момент он тренируется в бассейне".

"Я был слегка удивлен, но отношусь с пониманием. Этому (поездке Джеймса в сборную) не бывать, потому что он тренируется в бассейне. Это не что иное, как недоразумение".

"Связывался ли кто-нибудь из сборной Англии со мной? Представьте, если бы каждый тренер сборной звонил клубному тренеру... В любом случае никто не мог со мной связаться. Клуб всегда на связи, и Петр Чех занимается такими вещами", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Джеймс, травмы, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. geniusss 01.10.2021 19:06 # geniusss
    Кто же мог первый написать комментарий под новостью Челси кроме как шлюш? норм он погорел от императоров.

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  2. slash-lfc 01.10.2021 19:02 # slash-lfc
    Бздухель уже обосрался, сейчас крыситься начнет никого в сборные не отпускать

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