Сульшер: "Мы не можем держать тех, кто дуется"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал полузащитнику Донни Ван де Беку направить свое разочарование в правильное русло.
На текущей неделе Ван де Бек бросил жвачку в сторону Сульшера, когда тот решил не выпускать его на замену в матче Лиги Чемпионов против "Вильярреала".
Сульшера пока не думает, что Ван де Бек отравляет атмосферу в команде, но если это случится, разговор будет коротким.
"Я управляю командой, которая полна вызывающихся в свои сборные игроков. Они бойцы, они хотят делать разницу, хотят играть. Конечно, они все хотят быть на поле, а как иначе?"
"Донни был готов выйти на замену, как и положено каждому. Лично я в своей карьере оказывался среди запасных чаще, чем кто-либо другой в этом клубе, и ты должен быть всегда готов".
"Порой я был не очень рад, но так решал тренер. Алекс Теллес, который был нашим левым защитником, уходил с поля, и Фред хорошо его подменил, поэтому я понимаю его разочарование".
"Каждый игрок хочет играть. Ты должен использовать эту энергию, когда получишь свой шанс выйти на поле. Это касается не только Донни, а всех игроков".
"Если мы хотим быть успешны вместе, тогда нам нужна положительная энергия. Мы не можем держать тех, кто дуется, но Донни никогда не влиял на своих партнеров в негативном ключе".
"Когда игрок начинает влиять на команду в негативном ключе, это уже другая история, и тогда я буду чуть жестче", — цитирует Сульшера Sky Sports.
01.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
нужно землю носом рыть когда тебя выпускают на поле.
в сыгранных матчах ничего не показал. давай, делай что-нибудь.
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Тут Олег прав так или иначе. Сам был в запасе всю карьеру условно.
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