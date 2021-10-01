Сульшер: "Мы не можем держать тех, кто дуется"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал полузащитнику Донни Ван де Беку направить свое разочарование в правильное русло.

На текущей неделе Ван де Бек бросил жвачку в сторону Сульшера, когда тот решил не выпускать его на замену в матче Лиги Чемпионов против "Вильярреала".



Сульшера пока не думает, что Ван де Бек отравляет атмосферу в команде, но если это случится, разговор будет коротким.



"Я управляю командой, которая полна вызывающихся в свои сборные игроков. Они бойцы, они хотят делать разницу, хотят играть. Конечно, они все хотят быть на поле, а как иначе?"



"Донни был готов выйти на замену, как и положено каждому. Лично я в своей карьере оказывался среди запасных чаще, чем кто-либо другой в этом клубе, и ты должен быть всегда готов".



"Порой я был не очень рад, но так решал тренер. Алекс Теллес, который был нашим левым защитником, уходил с поля, и Фред хорошо его подменил, поэтому я понимаю его разочарование".



"Каждый игрок хочет играть. Ты должен использовать эту энергию, когда получишь свой шанс выйти на поле. Это касается не только Донни, а всех игроков".



"Если мы хотим быть успешны вместе, тогда нам нужна положительная энергия. Мы не можем держать тех, кто дуется, но Донни никогда не влиял на своих партнеров в негативном ключе".



"Когда игрок начинает влиять на команду в негативном ключе, это уже другая история, и тогда я буду чуть жестче", — цитирует Сульшера Sky Sports.