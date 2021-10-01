Сульшер: "Мы не можем держать тех, кто дуется"

Донни Ван де Бек и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал полузащитнику Донни Ван де Беку направить свое разочарование в правильное русло.

На текущей неделе Ван де Бек бросил жвачку в сторону Сульшера, когда тот решил не выпускать его на замену в матче Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

Сульшера пока не думает, что Ван де Бек отравляет атмосферу в команде, но если это случится, разговор будет коротким.

"Я управляю командой, которая полна вызывающихся в свои сборные игроков. Они бойцы, они хотят делать разницу, хотят играть. Конечно, они все хотят быть на поле, а как иначе?"

"Донни был готов выйти на замену, как и положено каждому. Лично я в своей карьере оказывался среди запасных чаще, чем кто-либо другой в этом клубе, и ты должен быть всегда готов".

"Порой я был не очень рад, но так решал тренер. Алекс Теллес, который был нашим левым защитником, уходил с поля, и Фред хорошо его подменил, поэтому я понимаю его разочарование".

"Каждый игрок хочет играть. Ты должен использовать эту энергию, когда получишь свой шанс выйти на поле. Это касается не только Донни, а всех игроков".

"Если мы хотим быть успешны вместе, тогда нам нужна положительная энергия. Мы не можем держать тех, кто дуется, но Донни никогда не влиял на своих партнеров в негативном ключе".

"Когда игрок начинает влиять на команду в негативном ключе, это уже другая история, и тогда я буду чуть жестче", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 01.10.2021 17:15 # manutd-20champ
    нужно землю носом рыть когда тебя выпускают на поле.
    в сыгранных матчах ничего не показал. давай, делай что-нибудь.

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  2. mancunia-planet 01.10.2021 17:04 # mancunia-planet
    Тут Олег прав так или иначе. Сам был в запасе всю карьеру условно.

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