Полностью вакцинированные игроки смогут отправиться в страны из "красного списка"

Полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса игроки Премьер-Лиги смогут отправиться в страны из "красного списка" в ближайший международный перерыв.

До сих пор по возвращении из стран "красного списка" в Великобританию всем путешественникам, даже полностью привитым, требовалось пройти 10-дневный карантин в отеле. Это и стало причиной, почему клубы Премьер-Лиги решили не отпускать ряд южноамериканских игроков в сборные в прошлом месяце.



Однако на сей раз, сообщает BBC, британское правительство согласилось сделать исключение по карантину для футболистов, которые получили две дозы вакцины.



Конечно, во время путешествий и пребывания в сборных такие игроки по-прежнему должны соблюдать все коронавирусные ограничения и не подвергать свое здоровье опасности.