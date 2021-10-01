Полностью вакцинированные игроки смогут отправиться в страны из "красного списка"

Эдерсон Полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса игроки Премьер-Лиги смогут отправиться в страны из "красного списка" в ближайший международный перерыв.

До сих пор по возвращении из стран "красного списка" в Великобританию всем путешественникам, даже полностью привитым, требовалось пройти 10-дневный карантин в отеле. Это и стало причиной, почему клубы Премьер-Лиги решили не отпускать ряд южноамериканских игроков в сборные в прошлом месяце.

Однако на сей раз, сообщает BBC, британское правительство согласилось сделать исключение по карантину для футболистов, которые получили две дозы вакцины.

Конечно, во время путешествий и пребывания в сборных такие игроки по-прежнему должны соблюдать все коронавирусные ограничения и не подвергать свое здоровье опасности.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 01.10.2021 16:41 # superglor
    А почему вакцинированные не должны соблюдать карантин?
    Они точно так же могут переносить вирус и заразить других.

    (ответить)

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